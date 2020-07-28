Заплатят по 148 тыс. рублей за прививку от COVID-19 вакциной «Вектора» добровольцам

Добровольцы, привитые от COVID-19 вакциной «Вектора», получат по 148 тыс. рублей

Исследования вакцины от коронавируса COVID-19 в Государственном научно-исследовательском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», что под Новосибирском, обойдутся федеральному бюджету примерно в 46,2 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Контракт на проведение испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах был заключен 14 июля. Как следует из информации по исполнению контракта, «Вектор» внес в виде аванса 9,3 млн рублей, или 30% стоимости исследования. Согласно смете, оплата услуг добровольцев и проведение иммунологических исследований составляет почти половину стоимости контракта — 21,8 млн рублей. Каждый доброволец получит по 148 тыс. рублей.

Испытания вакцины на людях начинаются с сегодняшнего дня, 27 июля. В ходе испытаний будет проведена двухэтапная вакцинация: препарат или плацебо будут вводиться с разницей в 21 сутки. Добровольцы будут госпитализированы в стационар МСЧ №163 Федерального медико-биологического агентства. Их состояние проверят через три, шесть и девять месяцев после первой вакцинации.

Вакцину «ЭпиВакКорона» в виде суспензии вводят внутримышечно, она должна храниться при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. «Вектор» является собственником любых данных и биологических образцов, полученных в ходе исследования.

В России одновременно разрабатываются четыре вакцины от коронавируса: две из них — Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и Минобороны — уже проходили тестирование на людях. Еще две вакцины разрабатывают центр «Вектор» и Центр вакцин и сывороток имени Мечникова.