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Навальный зарабатывает 450 тыс. рублей в месяц. Оппозиционер обнародовал декларацию

21:18 28.07.2020 Фото: navalny.com
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Он рассказал, что на него оформлено ИП, и весь доход ему приносит работа по юридическим договорам. Сейчас основной источник его дохода — бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, семья которого основала фонд социальных инвестиций «Династия».

Навальный зарабатывает 450 тыс. рублей в месяц. Оппозиционер обнародовал декларацию
Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию

Алексей Навальный зарабатывает в среднем 453 тысячи рублей в месяц. Об этом написал сам политик и опубликовал собственную налоговую декларацию. Он сделал это после обещания журналистки RT Екатерины Винокуровой назвать свою зарплату, если Навальный расскажет о своих доходах.

Навальный рассказал, что на него оформлено ИП, и весь доход ему приносит работа по юридическим договорам. Сейчас основной источник его дохода — бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, семья которого основала фонд социальных инвестиций «Династия». В 2015 году фонд признали иностранным агентом, Зимины решили его закрыть. В декабре 2019 года в интервью Елизавете Осетинской политик говорил, что юридически сопровождает фонд в ЕСПЧ и каждый месяц получает за это зарплату.

Также Навальный подчеркнул, что не получает денег в ФБК и сам жертвует деньги фонду.

«Сами понимаете, если бы хоть копейка ваших пожертвований оказалась бы у меня, уже миллион разоблачающих фильмов вышло», — написал политик.

Ранее в твиттере журналистка RT Екатерина Винокурова пообещала раскрыть свою зарплату в издании, если Навальный расскажет, сколько он зарабатывает. После того, как политик опубликовал декларацию, она отказалась отвечать, сославшись на то, что доходы и расходы Навального «не бьются».

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От редакции

Нормальная зарплата?

Аноним, 28 июля 2020 21:59
Нормальная. Человек огромное дело делает для всей страны.

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