Незаконно получил пособие по безработице в коронавирус работавший без оформления житель Новосибирской области

С 8 по 28 мая 2020 года он получил пособие по безработице в размере свыше 5 тыс. рублей, хотя в это время работал у предпринимателя. Прокуратура направила в суд иск о мошенничестве.

Предприниматель привлечена к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 15 тыс. рублей

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Об этом 28 июля сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Черепановского района проверила исполнение индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение законодательства предприниматель привлекла гражданина к выполнению трудовых функций, без оформления трудовых отношений, а также не провела специальную оценку условий труда работников.

Ввиду выявленных нарушений законодательства и.о. прокурора района в отношении предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, предприниматель привлечена к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 15 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла предпринимателю представление (на рассмотрении).

Кроме того, в ходе проверки предпринимателя установлено, что 18 мая 2020 года один из работников предпринимателя официально был признан безработным и ему назначено пособие по безработице с 08 мая 2020 года. С 08 по 28 мая 2020 года он получил пособие по безработице в размере свыше 5 тыс. рублей.

Прокурорская проверка показала, что мужчина, являясь безработным и получающим пособие по безработице, с 08 по 28 мая 2020 года работал без оформления трудовых отношений у предпринимателя продавцом.

Прокуратура направила в порядке ст. 37 УПК Российской Федерации материалы проверки в следственный орган для дачи правовой оценки.

Дознавателем отдела МВД России по Черепановскому района в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).