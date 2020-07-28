Надругался над двумя 10-летними девочками в поезде пассажир. Суд дал ему 6 лет строгого режима

Дождавшись ночи, 43 летний мужчина совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Но это заметила пассажирка и вызвала полицейских.

Вагон пассажирского поезда стал местом преступления

В Удмуртии мужчина 1977 года рождения признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Судом установлено, что Юрий Золотов в марте 2020 года, находясь в вагоне пассажирского поезда, дождавшись наступления ночи, совершил в отношении двух 10-летних девочек насильственные действия сексуального характера. Происшествие заметила пассажирка поезда, которая и вызвала правоохранителей, задержавших мужчину.

По результатам рассмотрения дела подсудимый был приговорен к 6 годам колонии строгого режима, сообщает приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.