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Надругался над двумя 10-летними девочками в поезде пассажир. Суд дал ему 6 лет строгого режима

21:53 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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Дождавшись ночи, 43 летний мужчина совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Но это заметила пассажирка и вызвала полицейских.

Надругался над двумя 10 летними девочками в поезде пассажир. Суд дал ему 6 лет строгого режима
Вагон пассажирского поезда стал местом преступления

В Удмуртии мужчина 1977 года рождения признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Судом установлено, что Юрий Золотов в марте 2020 года, находясь в вагоне пассажирского поезда, дождавшись наступления ночи, совершил в отношении двух 10-летних девочек насильственные действия сексуального характера. Происшествие заметила пассажирка поезда, которая и вызвала правоохранителей, задержавших мужчину.

По результатам рассмотрения дела подсудимый был приговорен к 6 годам колонии строгого режима, сообщает приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

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