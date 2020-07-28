Опровергли вторую волну COVID-19 в ВОЗ: мир обойдется одной пандемией

Новая инфекция будет как ускоряться, так и замедляться, отметили во Всемирной организации здравоохранения. Но в Европе коронавирус набирает обороты.

В ВОЗ заявили, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19

Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции, заявила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с «одной большой волной» коронавируса, которая «будет немного подниматься и опускаться».

Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку COVID-19 не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению, передает «Интерфакс».

Пандемия коронавируса набирает обороты в Европе

Тем временем в странах Европы пандемия вновь начинает набирать обороты. Так, по данным британского издания The Guardian, есть вероятность того, что в Германии ускоряются темпы распространения коронавируса. За последние семь дней в среднем суточный прирост случаев заражения составлял 557 в то время, как в июне ежедневно выявляли по 350 заражений.

«Мы еще не знаем, является ли это началом второй волны, но, конечно, это может быть и так», — заявил глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

Для того, чтобы сдержать вирус, Вилер порекомендовал носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице в том случае, если не получается соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

«Я настроен оптимистично, если мы будет соблюдать правила гигиены, мы может предотвратить ее (вторую волну), это зависит от нас», — добавил Вилер.

МИД Германии во вторник выпустил предупреждение о поездках на север Испании: ведомство из-за новых вспышек коронавируса рекомендует воздержаться от поездок в автономные сообщества Арагон, Каталонию и Наварру.

Региональное правительство Мадрида ввело обязательное ношение масок в общественных местах даже в тех случаях, когда меры социального дистанцирования могут быть соблюдены.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила о том, что с четверга, 30 июля, будут запрещены собрания в более чем 10 человек в ресторанах и за их пределами. Жителям также рекомендуется сократить собрания дома до 10 человек.

Глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что больницы уже готовы принять новых пациентов с коронавирусом. По его данным, во вторник в мадридском регионе выявили 138 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала вспышки вируса диагностировали 74,7 тыс. заражений. По всей Испании за период пандемии зафиксировано более 278,7 тыс. случаев болезни.

The Guardian сообщает, что в Греции станет обязательным использование масок в большинстве общественных помещений в качестве меры сдерживания распространения COVID-19. По данным министерства защиты граждан Греции, такая мера вступит в силу в среду, 29 июля. The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с 21 по 27 июля суточный прирост выявленных заражений COVID-19 в среднем составил в стране 30 в то время, как с 8 по 15 июля за сутки их выявляли около 25. Всего с начала эпидемии в Греции диагностировали более 4,2 тыс. случаев заражения, причем 202 инфицированных скончались.

Из-за пандемии COVID-19 ряд стран терпит убытки. Так, катастрофическая ситуация в туристической сфере складывается в настоящее время в Черногории, сообщает во вторник белградская радиостанция Б-92 в репортаже из черногорского города Тивата.

В Азии также отмечается ускорение темпов распространения коронавируса COVID-19. В Иране за сутки зафиксировали 235 смертей инфицированных — рекордное количество летальных исходов пациентов с коронавирусом за последнее время. По данным представителя иранского Минздрава Симы Садат Лари, таким образом в стране с начала пандемии всего скончались более 16,1 тыс. пациентов.

Она добавила, что за сутки выявили более 2,6 тыс. новых заражений, свыше 1,6 тыс. из которых госпитализированы. Таким образом количество выявленных случаев коронавируса в стране превышает отметку в 296 тыс.

На Филиппинах 14-й день подряд суточный прирост заражений составляет больше 1 тыс. человек. Во вторник власти страны объявили о более 1,6 тыс. новых заражений за сутки, кроме того четверо инфицированных скончались. Всего с начала вспышки коронавируса в стране зафиксировали свыше 83 тыс. случаев COVID-19, а более 1,9 тыс. инфицированных умерли.

Во Вьетнаме на две недели ввели режим локдауна в городе Дананг после того, как небольшая вспышка COVID-19 — 15 случаев заражения — была зафиксирована в больнице города. По данным агентства Associated Press, это первые незавозные случаи во Вьетнаме за последние три месяца.

В Дананге приостановлена работа общественного транспорта и закрыты пляжи. Из-за новостей о первых случаях заражения туристы начали выезжать из отелей и отменили предстоящие поездки. Кроме того, власти Вьетнама приостановили все авиарейсы в Дананг и обратно на 15 дней. Всего во Вьетнаме с начала вспышки коронавируса выявили 431 случай заражения.

Согласно данным статистического сайта Worldometer по состоянию на 28 июля в мире диагностировано свыше 16,6 млн заражений COVID-19, более 657 тыс. заразившихся скончались.

При этом более 10 млн заболевших (более 61% всех случаев заражения) выздоровели. На данный момент болеют порядка 5,7 млн.