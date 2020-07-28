Лукашенко переболел COVID-19 «на ногах» и попал в золотой фонд Белоруссии

Он подчеркнул, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно. Еще в начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в своей стране.

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус «на ногах», без проявления симптомов заболевания. Он сослался на заключение врачей. Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты республики, выборы назначены на 9 августа.

«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).

Он подчеркнул, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус»,— добавил белорусский президент.

В начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии. Ранее он не раз отказывался вводить жесткие ограничения по примеру других стран, ссылаясь на то, что для противодействия инфекции в этом нет необходимости. По последним официальным данным, в республике выявлено 67,3 тыс. случаев заболевания, 543 человека умерли.