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Лукашенко переболел COVID-19 «на ногах» и попал в золотой фонд Белоруссии

22:13 28.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Он подчеркнул, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно. Еще в начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в своей стране.

Лукашенко переболел COVID 19 на ногах и попал в золотой фонд Белоруссии
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Лукашенко переболел COVID 19 на ногах и попал в золотой фонд Белоруссии

Лукашенко переболел COVID-19 «на ногах» и попал в золотой фонд БелоруссииОпровергли вторую волну COVID-19 в ВОЗ: мир обойдется одной пандемиейЕщё 1809 новостей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус  «на ногах», без проявления симптомов заболевания. Он сослался на заключение врачей. Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты республики, выборы назначены на 9 августа.

«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).

Он подчеркнул, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус»,— добавил белорусский президент.

В начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии. Ранее он не раз отказывался вводить жесткие ограничения по примеру других стран, ссылаясь на то, что для противодействия инфекции в этом нет необходимости. По последним официальным данным, в республике выявлено 67,3 тыс. случаев заболевания, 543 человека умерли.

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