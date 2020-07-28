Свыше 2000 спасательных операций за 15 лет провел ПСО Бердска. Спасаетльной службе МЧС 28 июля 2020 исполнилось 30 лет

В составе бердского отряда 29 человек, 9 из которых являются спасателями 2 класса, 10 спасателей 1 класса и 1 спасатель международного класса. За годы работы сотрудники подразделения удостоены более 50 почетных знаков и ведомственных медалей.

Бердские спасатели работают в самых сложных условиях

28 июля 1992 года создана поисково-спасательная служба (ПСС) МЧС России, которая занимается проведением поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В Сибирском федеральном округе дислоцируется несколько подразделений, которые круглосуточно готовы прийти на помощь в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

В Красноярском крае базируется Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (СРПСО), который имеет филиалы на территории Сибирских регионов: в Туве, Хакасии, Республике Алтай, Алтайском крае и Новосибирской области. За почти 30-летнюю историю деятельности отряда спасены около 25 тысяч человек, помощь оказана сотням тысяч человек. В его состав входят спасательные подразделения, кинологическая служба, служба по работе с аварийно-опасными химическими веществами, а также парашютисты и пиротехники. В 2016 году СРПСО получили аттестацию ООН на проведение работ за рубежом по системе INSARAG (сообщество стран и организаций, специализирующихся на проведении поисково-спасательных операций в результате землетрясений).

В Новосибирской области одним из филиалов СРПСО являются Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России. Удивительный факт — в год 30-летия ведомства подразделение отметило 15 лет со дня образования. За это время специалисты отряда принимали участие в более чем 2000 поисковых и аварийно-спасательных работах. Подразделение оснащено современной техникой: высокопроходимыми автомобилями для доставки дежурной смены и спецоборудования к месту аварий, снегоболотоходами, катерами, квадроциклом и судном на воздушной подушке.

В составе отряда 29 человек, 9 из которых являются спасателями 2 класса, 10 спасателей 1 класса и 1 спасатель международного класса. За годы работы сотрудники подразделения удостоены более 50 почетных знаков и ведомственных медалей.

Вместе с тем на территории Сибири с 1 января 2002 года ведет свою работу Байкальский поисково-спасательный отряд, который находится в Иркутской области в поселке Никола у истока реки Ангара. Зона ответственности – акватория озера Байкал, а также прилегающая к нему 30-ти километровая территория Иркутской области и Республики Бурятия. За 18 лет существования Байкальские спасатели выполнили несколько тысяч аварийно-спасательных и других неотложных работ. Кроме того, на базе отряда создан Центр подготовки, где ежегодно обучаются специалисты аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб и формирований субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья: Монголии, Южной Осетии, Абхазии, Казахстана.