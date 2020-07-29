29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

11:34 29.07.2020 Фото: pixabay.com
5

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма «Журналист».

Требуется журналист на сайты kurer sreda.ru и vesiskitim.ru
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

— написание текстов,

— посещение мероприятий и проведение интервью,

— фотосъемка,

— поиск тем.

Условия:

— На период пандемии — удаленка, после — в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— ЗП оклад + гонорар,

— обучение,

— корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.

С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать «Журналист»

Мнение читателей
1
1
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Бердск+3 новых зараженных COVID-19 за сутки на 29 июля 2020 в Бердске. Всего - 179
12:22 29-07-2020
+3 новых зараженных COVID-19 за сутки на 29 июля 2020 в Бердске. Всего - 179
"Слышишь, он ожил?": Боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида на улице в Барнауле
12:15 29-07-2020
В какие страны еще авиасообщение Россия. В ближайшее время
12:00 29-07-2020
В какие страны еще авиасообщение Россия. В ближайшее время
Куда катимся: Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020
11:45 29-07-2020
Куда катимся: Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
11:34 29-07-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
БердскПочему на ул. 40 лет Октября засыпали щебнем лишь часть дороги, а люди ходят по грязи, ответил начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов
11:34 29-07-2020
Почему на ул. 40 лет Октября засыпали щебнем лишь часть дороги, а люди ходят по грязи, ответил начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов
Почему не вышел к протестующем, рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
11:30 29-07-2020
Почему не вышел к протестующем, рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
БердскБлижайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день? 6
11:30 29-07-2020
Ближайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день?
БердскОстались огромные дыры на кладбищенской дороге. Продолжат ли укладку нового асфальта на ул. Полевой Бердска, рассказал Максим Совбанов 1
11:21 29-07-2020
Остались огромные дыры на кладбищенской дороге. Продолжат ли укладку нового асфальта на ул. Полевой Бердска, рассказал Максим Совбанов
Бердск"Обойти невозможно - кругом грязь": жалуются на не до конца засыпанную щебенкой дорогу на ул. 40 лет Октября в Бердске
11:18 29-07-2020