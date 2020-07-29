Потеряла 200 тыс. руб. за пандемию, но рада возрождению туризма в России директор турагентства Светлана Архипова из Бердска

Светлана поражает своим оптимизмом — несмотря на все трудности и убытки, она смогла переключиться и получить новые результаты в жизни и в профессии. Она подучила английский и освоила танец сальса на самоизоляции.

Внутренний туризм в России получил толчок к развитию в пандемию

Если вам достался лимон — сделайте из него лимонад — это девиз директора турагентства «Альбатрос-Круиз» Светланы Архиповой из Бердска. Она уверена — нужно в каждой ситуации найти свои плюсы. Светлана потеряла всю прибыль за самоизоляцию, но при этом отмечает, что это было хорошее время, когда можно было остановиться. Закрытие стран для туризма началось еще с января, а с 22 марта вообще закрылись границы. Как реагировала Светлана на то, что ее сфера деятельности оказалась под запретом и почти рухнул бизнес?

Первые «ласточки» кошмара

Первые проблемы в работе у турагентств начались уже в январе — эпидемию коронавируса официально объявили в Китае, а потом закрыли туристический остров Хайнань. Началась отмена и перебронирование туров. Туристы также следили за обстановкой — клиенты присматривались, но в итоге отменяли или переносили туры. Все воздерживались от покупок.

— Первые проблемы появились в январе и феврале. В марте бронирования вообще уже не было, — рассказала Светлана Георгиевна 28 июля.

Полный запрет на въезд, выезд и на продажу путевок был объявлен 22 марта, рассказывает она. Тогда же закрыли границу полностью. После этого всем туроператорам и турагентствам пришлось вести работы по переносам туров и отмене авиаперелетов. С 28 марта была объявлена полная самоизоляция и всем пришлось закрыть офисы.

— Мы сели дома. Большая часть работ была — это отмена бронирования и перенос авиабилетов на более поздние сроки. Слава богу, люди реагировали спокойно на ситуацию, с пониманием, — подчеркнула Светлана.

Убытки и увольнение

Светлане пришлось уволить менеджера в феврале, когда стало понятно, что все трудности только начинаются. И действительно тогда еще сложности были впереди — туризм полностью остановился. За 6 месяцев Светлана потеряла 200 тысяч рублей прибыли. Остались расходы на бизнес, их пришлось урезать.

— Мы закрыли офис, перестали покупать канцелярию, воду, отключили свет. Заблокировали счета в банке, телефоны. Сократили полностью все возможные расходы, — рассказала Светлана Архипова.

Работая дома, Светлана смогла использовать время с пользой — она стала развивать профиль компании в Инстаграм. Слушать вебинары, осваивать новые продукты, которые предлагали туроператоры — не только по зарубежным турам, но и по внутреннему туризму.

— С клиентами мы поддерживали связь по телефону и в переписке, — отмечает Светлана Георгиевна.

Успехи «взаперти»

Как Светлана вела себя в то время, когда пришлось остановиться и полностью поменять характер работы? Она смогла переключиться и получить новые результаты в жизни и в профессии.

— Я очень много читала о том, что происходит в мире, чтобы понимать, как действовать дальше. Было обучение по внутреннему туризму в рамках видеокурса «Знай наше». Наша страна настолько разнообразна удивительными местами и возможностями, это заслуживает отдельного внимания и предложения. Наши курорты дают сервис и лечение лучше, чем в других странах, — рассказала Светлана.

После большой нагрузки и 6 рабочих дней в неделю, в самоизоляцию Светлана с удовольствием оставалась дома. Она успела подучить английский язык, освоить танец «Сальса» и заняться здоровьем.

А самое главное — она поняла, что это тяжелый период принес новое направление для работы и перспективы, в том числе и для страны.

— Это время заставило власть под другим углом посмотреть на страну и начать развивать внутренний туризм, а людей обратить внимание на Россию для поездок и отдыха. У нашей родины много удивительных мест, — отмечает Светлана.

Новое время — новые грани

Изучив возможности Российского туризма Светлана уже знала, что ей предложить клиентам. После долгого затишья агентство в полную силу начало работать со 2 июля.

— Авиакомпаниям правительство дало субсидии, чтобы они сделали скидки на 150 видов направлений. Десятки людей успели воспользоваться билетами в Питер за 12 тыс. рублей, а также на Камчатку, Владивосток, Хабаровск, за 13-15 тысяч туда и обратно в Сочи, — рассказывает Светлана.

Что имеем сегодня

Конечно, у Светланы появились долги она их сможет покрыть только со временем. Туризм — это не производство, на котором можно увеличить темп. Он полностью зависит от финансового положения жителей. Но на ее пути встретились добрые люди, которые пошли навстречу и оказали помощь.

— Охранное агентство «РиК», наш деловой партнер, понимая в какой ситуации мы попали, оказало нам неоценимую поддержку и не стало брать плату за услуги до сентября, — с благодарностью отметила Светлана.

Также она получила помощь от государства — пособие в размере МРОТ — в 12130 руб. в месяц за апрель и май.

С 2 июля Светлана открыла офис, сейчас в нем соблюдаются все меры безопасности — дистанция, используются маски, средства дезинфекции. Клиентов принимают в разное время, чтобы они не пересекались. Много работы осталось дистанционной, этот опыт тоже очень пригодился.

Это время научило Светлану оптимизировать трудовые и финансовые ресурсы.

— Не так много нам нужно, как мы привыкли. Это была полезная остановка. Пришло время России подумать о себе, что наше правительство и делает, субсидируя поездки по стране, оказывая поддержку российскому бизнесу и туристическим объектам, — отметила Светлана в заключение.