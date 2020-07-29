Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?

Мощная магнитная буря ожидается в конце месяца
В середине лета прогнозируется несколько магнитных бурь, две мощные вспышки уже прошли, причинив немало неудобств метеочувствительным людям. Осталась последняя, которую эксперты предвещают на 28- 29 июля 2020 года. Как подготовиться к новому мощному удару и что предпринять, узнаем ниже.
В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.
Так же может нарушится сон, ухудшаться настроение, без причин. Многие теряют концентрацию, становятся раздражительны, но все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.
28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность. У людей с острой метеозависимостью может заболеть голова, повысится или понизиться давление. В любом случае, постарайтесь провести этот день спокойно, по возможности отдыхать. Принимайте теплую ванну с аромамаслами и пеной. Неплохо помогает взбодриться контрастный душ и травяные чаи : с мятой, мелиссой, ромашкой и липой.
Все геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.
Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.
Плохо
Очень плохо, как никогда
Бала аритмия, отёкии, вялость, одышка
Очень плохо
Плохо прыгало АД. Слабость разбитость
Ужасно
Голова болела с интервалами
Голова болит и кружиться, тошнило
Попробуйте так: с самого утра в большой графин- имбирь,малина,калина,лимон,мята,милисса залить чуть крутым кипятком,потолочь и добить воды до полна. Не САХарить! И пейте прям много. При бурях сгущается кровь,от этого тряска ,онемение,головокружение и.т.д. а в таком компоте,кислота,разжижает. Пейте прям часто. Я наливают большой бокал и весь день с ним хожу,доливая. Мне очень плохо в такие дни,даже приступ был,сказали тромб отошёл и моё счастье где-то встал или растворился,думала умру. С этим компотом легче. Не болейте.
Болела голова сильно
Так себе...
Очень плохо было,вызывала врача. Было высокое давление,не спала две ночи
Высокое давление головные боли нарушение ритма сердца подавленность
Не будет никаких магнитных бурь
Ужасно и сейчас чувствую себя ужасно. Давление упало, голова кружится, оттёк. Вообщем не болейте люди.
Нет у меня сильно болела голова, что раньше она никак не беспокоила. Действительно все было серьёзно
Отвратительно
По фиг
Ужасно. Гипертоник свыше 30 лет, а давление было 96/56 при пульсе 104.
Очень плохо.Кружилась голова,плохой сон ,перебои а работе сердца: тахикардия-брадикардия.
Агрессивно
Лучше не думать и не ждать и не знать об этом,и меньше писать про это.Все сидят и ждут эти дни и все болячки у них в голове.
Ужасно( Я очень плохо переношу даже самую слабую. В груди всё ноет, голова очень болит, бессонница м, как следствие - плохое настроение и нервозность
Побаливает сердце.небольшая слабость.Пью воду.валидол
Мигрень и бессонница
Давление поднялса
несмотря на плохой сон отличная концентрация и активная половая жизнь в промежутках с работой,но отказался от спорта,:->
Головокружение было периодически в течении дня,а сейчас в22.45 по бишкекскому времени резко заболела голова и головокружение постоянно в течении 10 минут.Пойду ополоснуть.
Отлично все!