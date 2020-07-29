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Здоровье / Общество

Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?

21:45 29.07.2020 Фото: pxhere.com
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28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность.

Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?
В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием

Мощная магнитная буря ожидается в конце месяца

В середине лета прогнозируется несколько магнитных бурь, две мощные вспышки уже прошли, причинив немало неудобств метеочувствительным людям. Осталась последняя, которую эксперты предвещают на 28- 29 июля 2020 года. Как подготовиться к новому мощному удару и что предпринять, узнаем ниже.

В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.

Так же может нарушится сон, ухудшаться настроение, без причин. Многие теряют концентрацию, становятся раздражительны, но все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность. У людей с острой метеозависимостью может заболеть голова, повысится или понизиться давление. В любом случае, постарайтесь провести этот день спокойно, по возможности отдыхать. Принимайте теплую ванну с аромамаслами и пеной. Неплохо помогает взбодриться контрастный душ и травяные чаи : с мятой, мелиссой, ромашкой и липой.

Все геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.

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От редакции

Какие неудобства вызвала у вас прошлая магнитная буря? Хорошо себя чувствовали?

Аноним, 23 июля 2020 11:15
НВР:
Плохо
Наталия, 28 июля 2020 16:11
Приступэпилепсии
Аноним, 23 июля 2020 13:33
НВР:
Очень плохо, как никогда
Аноним, 24 июля 2020 13:42
НВР:
Бала аритмия, отёкии, вялость, одышка
Аноним, 25 июля 2020 21:59
Жуткая потливость, слабость
Аноним, 26 июля 2020 01:54
Были нарушения в работе ПЭКС.
Аноним, 27 июля 2020 10:17
НВР:
Очень плохо
Аноним, 27 июля 2020 13:40
НВР:
Плохо прыгало АД. Слабость разбитость
Аноним, 27 июля 2020 21:35
НВР:
Ужасно
Аноним, 27 июля 2020 22:50
Боли в сердце, тахикардия, повышенное давление, одышка.
Аноним, 28 июля 2020 01:02
Очень плохо
Аноним, 28 июля 2020 01:23
НВР:
Голова болела с интервалами
Аноним, 28 июля 2020 01:34
нет.Плохо Чувствовала себя.Голрва болел сильно.НВР:
Аноним, 28 июля 2020 01:58
НВР:
Голова болит и кружиться, тошнило
Аноним 1, 28 июля 2020 13:57
НВР:
Попробуйте так: с самого утра в большой графин- имбирь,малина,калина,лимон,мята,милисса залить чуть крутым кипятком,потолочь и добить воды до полна. Не САХарить! И пейте прям много. При бурях сгущается кровь,от этого тряска ,онемение,головокружение и.т.д. а в таком компоте,кислота,разжижает. Пейте прям часто. Я наливают большой бокал и весь день с ним хожу,доливая. Мне очень плохо в такие дни,даже приступ был,сказали тромб отошёл и моё счастье где-то встал или растворился,думала умру. С этим компотом легче. Не болейте.
Аноним, 28 июля 2020 02:47
Комментировать...состояние плохое спазмы в животе голове печет в целом ужасное
Аноним, 28 июля 2020 03:28
НВР:
Болела голова сильно
Аноним, 28 июля 2020 09:01
НВР:
Так себе...
Аноним, 28 июля 2020 10:08
НВР:Плохо, болела голова и суставы.
Аноним, 28 июля 2020 10:37
НВР:
Очень плохо было,вызывала врача. Было высокое давление,не спала две ночи
Аноним, 28 июля 2020 11:25
Самочувствие было плохое
Аноним, 28 июля 2020 11:39
Давление скачет,потливость,слабость,спазмы головы,головокружение,,,,,,,
У меня тоже самое., 29 июля 2020 19:28
Сильная ноющая боль в левом колене и некак снять. Тошнота, отсутствие аппетита. Пришлось принять доп. Таблетки от дааления, спазмолитики ..
Лариса, 28 июля 2020 12:07
Плохо,переношу,но,бывает,по,разному,то, давление,то,тахикардия,,болят,ноги,,шатание,голокружение
Юра, 28 июля 2020 14:28
НВР:
Высокое давление головные боли нарушение ритма сердца подавленность
Аноним, 28 июля 2020 13:02
Было всегда на магнитные бури плохо, пока не посетила остеопата
Аноним, 28 июля 2020 13:45
НВР:
Не будет никаких магнитных бурь
Аноним, 28 июля 2020 14:49
НВР:Плохо. Была небольшая потеря сознания, потемнело в глазах и подкосились ноги, хорошо подхватили меня. Потом также были отеки ног внизу и резко упал гемоглобин до 65. Пульс 90. Само давление в норме
Аноним, 28 июля 2020 15:01
НВР:
Ужасно и сейчас чувствую себя ужасно. Давление упало, голова кружится, оттёк. Вообщем не болейте люди.
Аноним, 28 июля 2020 15:11
НВР:
Нет у меня сильно болела голова, что раньше она никак не беспокоила. Действительно все было серьёзно
Аноним, 28 июля 2020 16:06
НВР: АГ, Тахикардия
Аноним, 28 июля 2020 17:56
НВР:
Отвратительно
Аноним, 28 июля 2020 17:56
НВР:
По фиг
Аноним, 28 июля 2020 18:39
НВР:
Ужасно. Гипертоник свыше 30 лет, а давление было 96/56 при пульсе 104.
Аноним, 28 июля 2020 18:50
Ну какбы мне все хорошо втот раз не верти им интернету они обманщики
Аноним, 28 июля 2020 19:28
НВР:
Аноним, 28 июля 2020 19:29
НВР:
Очень плохо.Кружилась голова,плохой сон ,перебои а работе сердца: тахикардия-брадикардия.
Аноним, 28 июля 2020 20:09
НВР:
Агрессивно
Ирина, 28 июля 2020 20:16
Вполне даже ничего.Отдыхаю,
Светлана Карапетян г.Тихорецк. 27.28.2020 находилась в Краснодаре, 28 июля 2020 20:18
Была лёгкая головная боль, раздражительность,покалывание в сердце, странное было состояние, ощущение вибрации земли. Не было такого никогда.
Аноним, 28 июля 2020 20:19
НВР:
Лучше не думать и не ждать и не знать об этом,и меньше писать про это.Все сидят и ждут эти дни и все болячки у них в голове.
Аноним, 28 июля 2020 20:21
НВР:
Ужасно( Я очень плохо переношу даже самую слабую. В груди всё ноет, голова очень болит, бессонница м, как следствие - плохое настроение и нервозность
Аноним, 28 июля 2020 21:12
НВР:
Побаливает сердце.небольшая слабость.Пью воду.валидол
Ирина, 28 июля 2020 22:16
Очень плохо,болить голова, слабость
влад, 28 июля 2020 22:38
смерть
Аноним, 28 июля 2020 23:00
НВР:
Мигрень и бессонница
Аноним, 28 июля 2020 23:29
НВР:
Давление поднялса
Аноним, 28 июля 2020 23:44
НВР:
несмотря на плохой сон отличная концентрация и активная половая жизнь в промежутках с работой,но отказался от спорта,:->
Аноним, 28 июля 2020 23:53
НВР:
Головокружение было периодически в течении дня,а сейчас в22.45 по бишкекскому времени резко заболела голова и головокружение постоянно в течении 10 минут.Пойду ополоснуть.
Аноним, 29 июля 2020 00:11
НВР:
Отлично все!

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