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Спецвыпуск «Свалочный город. Или деньги не пахнут» выйдет в газете «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020

22:07 29.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им — это будет ваш вклад в протест против свалки. 

Спецвыпуск Свалочный город. Или деньги не пахнут выйдет в газете Курьер.Среда.Бердск 29 июля 2020
Газета Курьер.Среда.Бердск выйдет 29 июля 2020
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Спецвыпуск Свалочный город. Или деньги не пахнут выйдет в газете Курьер.Среда.Бердск 29 июля 2020

Спецвыпуск «Свалочный город. Или деньги не пахнут» выйдет в газете «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020По рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИЕщё 98 новостей

29 июля 2020 выйдет газета «Курьер.Среда.Бердск». Выпуск посвящен двум темам — будущему полигону ТКО около кладбища Бердска — в с.Маяк Искитимского района и пандемии.

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им — это будет ваш вклад в протест против свалки. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – выйдет спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 29 июля. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

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От редакции

Вас волнует хоть на грамм тема свалки?

Аноним, 28 июля 2020 19:00
НВР:
Ещё как волнует!
АБВ, 29 июля 2020 08:00
Не "отпускайте" эту тему. Все жители следят и поддерживают "Курьер".
Галина Коморникова, 29 июля 2020 10:04
значит, купите газету и раздайте тем, кто не читает интернет.
Аноним, 29 июля 2020 09:32
НВР:
Да
Аноним, 29 июля 2020 09:35
НВР:
Да.
Я жилец этого города.
А мэр не жилец.
И губернатор тоже.
Их не никогда волновать не будет даже на на сто грамм.
Аноним, 29 июля 2020 10:46
нвр. даже больше, чем дорога на Южном
Аноним, 29 июля 2020 13:29
Может тогда проше листовки по ящикам разложить?
Галина Коморникова, 29 июля 2020 14:32
разложите - мы информируем своих читателей в газете, а листовки - велком
Аноним, 29 июля 2020 15:20
К сожалению недостаточно жителей Бердска читают курьер, а значит до сих пор не знают о новой областной свалке в Бердске у нас под ногами, а когда до них дойдёт то поздно будет!
Галина Коморникова, 29 июля 2020 22:07
ну если кто-то не читает - значит - читают другие ресурсы, все же пишут. А те, кто имеет лишние 20 рублей - купите газету, и подарите своим соседям. И я это говорю не ради 20 рублей, а ради того, чтобы каждый хоть каплю проявил солидарность - вам в руки дали 4 страницы в газете текста - так несите в массы знания. Стенать - всегда проще и говорить, а что я мог сделать. 99% будут молча стоять в сторонке. И потом жить рядом со свалкой - и просто разведут ручками - а что я мог. Ну вот может пока хотя бы купить газету. И подарить соседу. Эти 20 рублей нашу редакцию не спасут, но может - дадут кому-то новые знания о будущем города.
Аноним, 29 июля 2020 17:30
НВР:
КОНЕЧНО, волнует

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