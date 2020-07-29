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Трэш-кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска

21:47 29.07.2020, Алена Романцова Фото: Пациентов
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Главный врач Алла Дробинская напомнила, что корпусам уже 42 года. В кардиологии капитальный ремонт кровли за эти годы ни разу не проводился. ЦГБ приготовила проект и он отправлен в Минздрав. Все ждут денег от министра Хальзова.

Трэш кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска
Дождь идет в палатах стационаров ЦГБ Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Трэш кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска

Трэш-кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска«Крыша протекает»: Облезлую кардиологию показал на фото пациент ЦГБ БердскаЕщё 92 новостей

Прислали видео с очередными ужасами в стационарах ЦГБ Бердска пациенты в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Видно, как с потолка капает дождь и заливает палату с кроватями пациентов. На втором видео пациенты засняли тараканов между тумбочек в отделении кардиологии на ул. Пушкина №172. Здесь же — вода бежит на подоконники — на них стоят ведра, куда стекает вода.

— Вот они — целое семейство, — говорит пациентка на видео про тараканов.

Напомним, на протекающую крышу кардиологии больные жаловались еще в 2019 году. Трэш-кардиология: Насквозь течет крыша в палатах с больными в «сердечном» отделении ЦГБ Бердска, писал «Курьер. Среда. Бердск». Также облезлую кардиологию вновь показали на фото пациенты ЦГБ Бердска в июле 2020 года.

Главный врач ЦГБ Бердска обещала, что крышу должны обязательно починить. Говорила, что перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска. Был ли ремонт, она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 июля.

Алла Николаевна рассказала, что терапевтический корпус №1 построен в 1976 году. За эти годы в нем не проводилось капитального ремонта. Текущий ремонт был проведен только на 100 кв. метрах в 2016 году. Этой зимой проведена экспертиза и подготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта кровель на ул. Пушкина №172.

Хирургический корпус построен в 1977 году. Капитальный ремонт там проводился в 2012 году, а текущий ремонт — нет. В этом отделении также проведена экспертиза, подготовлен проект, где отмечено, что крыше в корпусе по адресу Боровая №109 также требуется капитальный ремонт. Получено заключение государственной вневедомственной экспертизы.

— Общая площадь необходимого капитального ремонта на Пушкина №172 составляет 1500 кв метров. Мы получили заключение государственной вневедомственной экспертизы по обоим корпусам. Финансирование капитального ремонта находится в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. Как только будет выделены деньги — будет объявлен конкурс, — отметила Алла Николаевна.

Дробинская также отметила, что проект ремонта кровли подготовлен и для взрослой поликлиники №2 Бердска, кожно-венерологического отделения и противотуберкулезного диспансера. Вопрос денег находится на контроле у министра здравоохранения Хальзова. Но сумму, какая нужна для ремонта главврач не назвала.
Также она прокомментировала присутствие тараканов в отделении.

— У нас заключен договор с областным Центром ветеринарно -санитарного обеспечения Новосибирска на выполнение работ. Работы проводятся 1 раз в квартал. Последняя дезинфекция проведена была 26 июня. По заявке будет дополнительно проведена дезинфекция в терапевтическом корпусе№2, — сказала главврач.

Авторы видео — пациенты ЦГБ

Трэш кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска
Трэш кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска
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От редакции

Как вам обстановка в больнице?

Аноним, 28 июля 2020 13:19
В марте лежала в кардиологии-состояние ужасное,но тогда было сухо В июле лежала в пульмонологии-совсем другая картина,чистые белоснежные потолки,светлые стены,новый линолеум Все вполне прилично
Аноним, 28 июля 2020 13:20
Едят в палатах. Хранят запасы еды тут же в тумбочках и удивляются, что развелись тараканы. Раньше в палаты обеды не приносили, шли в столовую. И продукты хранили строго в холодильнике, а не на подоконниках. Н о все это, конечно же, попустительства руководства медучреждения.
Аноним, 28 июля 2020 14:31
Напомним, на протекающую крышу кардиологии больные жаловались еще в 2019 году. Трэш-кардиология: Насквозь течет крыша в палатах с больными в «сердечном» отделении ЦГБ Бердска, писал «Курьер. Среда. Бердск». Также облезлую кардиологию вновь показали на фото пациенты ЦГБ Бердска в июле 2020 года.
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С -- стабильность! зато не стреляют и крым наш! а чо там у хахлоф? и поглядите на госдолг сша. а на местном уровне почётного в ногу поцелуйте.
Аноним, 28 июля 2020 16:26
йа, йа, крымнаш!
Raven, 28 июля 2020 18:41
А при чем тут Крым?
Аноним, 28 июля 2020 21:45
Как это причём? Сколько на него денег уходит? А если где-то прибыло, значит, где-то убыло.
Аноним, 28 июля 2020 21:09
Классно с колен поднимаемся.
Аноним, 28 июля 2020 22:23
Зато частных клиник настроили.
А толку ?
Николай, 29 июля 2020 10:32
Когда мы наблюдаем, что творится в палатах ЦГБ, что нет даже нормальной дороги на кладбище более 25 лет, мы не удивляемся. Это стиль руководства современных руководителей. Травникова надо было вести не туда, где сделали недавно ремонт, а где больные и медицинский персонал находятся в антисанитарных условиях. Тут хочется понять, есть ли в г. Бердске надзорные органы или им нравится этот беспорядок, который компрометирует не только местную власть, губернатора, но и президента России?! Возникает вопрос: действительно наше государство настолько бедное, что не может 25 лет сделать дорогу на кладбище, больных содержать в больничном корпусе в стиральных условиях, где не будут падать тараканы на голову?
Николай, 29 июля 2020 13:29
Алла Дробинская забыла основное правило взаимоотношения больного и доктора. Больному не обязательно говорить врачу какой он здоровый, а рассказать какой у него недуг и как он с ним борется. Так и в общении с Губернатором она должна чётко докладывать и показывать болевые точки городского здравоохранения и план выхода из создавшегося положения и объемы финансирования проектов. До него там гулял Толоконский, предыдущий губернатор и министр здравоохранения области, а "воз проблем не сдвинут". Потому подчинённые Аллы поняли, что надо обращаться минуя её к Президенту РФ Путину В.

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