Трэш-кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска

Главный врач Алла Дробинская напомнила, что корпусам уже 42 года. В кардиологии капитальный ремонт кровли за эти годы ни разу не проводился. ЦГБ приготовила проект и он отправлен в Минздрав. Все ждут денег от министра Хальзова.

Дождь идет в палатах стационаров ЦГБ Бердска

Прислали видео с очередными ужасами в стационарах ЦГБ Бердска пациенты в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Видно, как с потолка капает дождь и заливает палату с кроватями пациентов. На втором видео пациенты засняли тараканов между тумбочек в отделении кардиологии на ул. Пушкина №172. Здесь же — вода бежит на подоконники — на них стоят ведра, куда стекает вода.

— Вот они — целое семейство, — говорит пациентка на видео про тараканов.

Напомним, на протекающую крышу кардиологии больные жаловались еще в 2019 году. Трэш-кардиология: Насквозь течет крыша в палатах с больными в «сердечном» отделении ЦГБ Бердска, писал «Курьер. Среда. Бердск». Также облезлую кардиологию вновь показали на фото пациенты ЦГБ Бердска в июле 2020 года.

Главный врач ЦГБ Бердска обещала, что крышу должны обязательно починить. Говорила, что перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска. Был ли ремонт, она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 июля.

Алла Николаевна рассказала, что терапевтический корпус №1 построен в 1976 году. За эти годы в нем не проводилось капитального ремонта. Текущий ремонт был проведен только на 100 кв. метрах в 2016 году. Этой зимой проведена экспертиза и подготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта кровель на ул. Пушкина №172.

Хирургический корпус построен в 1977 году. Капитальный ремонт там проводился в 2012 году, а текущий ремонт — нет. В этом отделении также проведена экспертиза, подготовлен проект, где отмечено, что крыше в корпусе по адресу Боровая №109 также требуется капитальный ремонт. Получено заключение государственной вневедомственной экспертизы.

— Общая площадь необходимого капитального ремонта на Пушкина №172 составляет 1500 кв метров. Мы получили заключение государственной вневедомственной экспертизы по обоим корпусам. Финансирование капитального ремонта находится в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. Как только будет выделены деньги — будет объявлен конкурс, — отметила Алла Николаевна.

Дробинская также отметила, что проект ремонта кровли подготовлен и для взрослой поликлиники №2 Бердска, кожно-венерологического отделения и противотуберкулезного диспансера. Вопрос денег находится на контроле у министра здравоохранения Хальзова. Но сумму, какая нужна для ремонта главврач не назвала.

Также она прокомментировала присутствие тараканов в отделении.

— У нас заключен договор с областным Центром ветеринарно -санитарного обеспечения Новосибирска на выполнение работ. Работы проводятся 1 раз в квартал. Последняя дезинфекция проведена была 26 июня. По заявке будет дополнительно проведена дезинфекция в терапевтическом корпусе№2, — сказала главврач.

Авторы видео — пациенты ЦГБ