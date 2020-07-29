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Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК «Родина»

21:50 29.07.2020, Ольга Щенятская Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Работа садовником, по словам Светланы Чудаковой, это занятие не для капризных и слабых людей. Военную форму после 25 лет службы она сменила на резиновые сапоги и перчатки, чтобы работать с землей и растениями в любую погоду.

Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК Родина
Яркие петунии в вазонах в нескольких метрах над землей привлекают внимание

На площади возле дворца культуры «Родина» гуляют мамы с детьми, пожилые люди и другие жители Бердска. Здесь есть на что посмотреть. Благодаря мемориалу воинскому братству и цветочным композициям эта территория стала одним из самых привлекательных мест для отдыха горожан. Культурное учреждение оправдывает свой статус.

О чудесных клумбах «Курьер.Среда.Бердск» рассказал человек, который своими руками создает эти шедевры — садовником Светланой Чудаковой.

Светлана окончила Бердский электромеханический техникум и пошла в Новосибирское высшее военное командное училище, связистом. 25 лет прослужила в армии, а когда вышла на пенсию, стала заниматься растениями.

— Садоводство мне всегда нравилось, и сколько служила, постоянно оканчивала какие-то курсы по садоводству, курсы ландшафтного дизайна, европейской оранжировки цветов. Всегда думала для себя. А вдруг, в жизни пригодится? И вот так случилось, что пригодилось, — рассказывает Светлана.

По словам Светланы, она, как по волшебству, получила работу своей мечты. Она использовала свои знания и любовь к растениям, чтобы наилучшим образом реализовать проект по озеленению территории дома культуры «Родина». Все цветы и цвета Светлана подобрала неслучайно. Возле мемориала воинскому братству — красные сальвии, символизирующие цвет земли, цвет войны, а еще цвет победы и торжества. Голубые агератумы символизируют небо.

Все композиции на площади перекликаются между собой. На входе — вазоны с яркими петуниями. Справа от выхода — многоцветие, где есть и оранжевые лилейники, и алая герань, а рядом соседствуют нежные ассимусы, а также гортензии, которые, по словам Светланы, очень подходят ее характеру. Привлекают внимание ярко-розовые петунии на аллее, подвешенные в вазонах на несколько метров от земли. Чтобы их поливать, используют специальную насадку на шланг, раз в неделю петунии удобряют. Для этого администрация дворца культуры заказывает автовышку.

Композиции завораживают прохожих. К нам в редакцию даже поступали восторженные отзывы от жителей близлежащих домов.

— Мы тоже прививаем своеобразную культуру — высаживаем цветы. Людям это все нравится. Даже вот ребятишки, бывает, где-то могут напакостить — веточку сломать, где сломанное дерево. А где красиво, они уже не будут ломать, они подойдут, полюбуются. А маленькие ребятишки с родителями гуляют, всегда помогают: «Тетя, чем вам помочь?» И шланг берут, помогают поливать цветочки, и радуются. В целом люди все просто замечательные, добрые, любящие растения, — рассказывает Светлана.

Все же райский уголок подвергается набегам. Сотрудники дворца культуры рассказывают, что взрослые бердчане не берегут красоту — выкапывают, отщипывают растения из вазона, который стоит дальше от входа.

По словам Светланы, это занятие не для капризных и слабых людей, его атрибуты — земля, ведра, шланги, сапоги резиновые и работа в непогоду.

— Данная работа для меня — отдых. Это просто счастье, когда работа в радость. Я не знала, что такое может быть, — делится Светлана.

Много растений, особенно экзотических, из дачной коллекции Светланы. Она все с удовольствием несет сюда.

— Мест очень много, где хочется красоту навести. Хочется, чтобы весь город был зеленый, цветущий! — говорит садовник.

Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК Родина
После 25 лет службы Светлана Чудакова нашла занятие по душе
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От редакции

Вам нравятся клумбы в вашем городе?

Аноним, 29 июля 2020 15:32
сегодня проезжала около Родины-красотища Побольше бы таких увлеченных мастериц Спасибо за красоту
Татьяна, 29 июля 2020 15:56
Очень красиво....Вы просто молодец! Небольшой совет...только не обижайтесь пожалуйста...розовые петунии в кашпо и рядом деревья с красными листьями не совсем хорошо...они скрадывают красоту друг друга... здесь нужен контраст...на будущее цвет петунии надо поменять.
Аноним, 29 июля 2020 16:57
Я мужик,обычный,но от красоты пришел в восторг,МОЛОДЧИНА!!!Вот кого надо ставить по благоустройству любимого Бердска,а не "заборостроителей" фИговых!!!
Житель Бердска, 29 июля 2020 23:36
И никаких ландшафтных дизайнеров за миллион, чтоб построить клумбу.
Аноним, 29 июля 2020 18:22
Прелесть! Талантов у этого человека не отнять, приятно читать про людей которых знаешь лично. Молодец теть Свет, спасибо за красоту в нашем родном городе!
Микаил, 29 июля 2020 18:51
Волшебница и в правду! У них вся семья очень хорошая, а какого сына она вырастила, одна! Очень добрая и приятная женщина! Дай Бог ей сил радовать нас своими творениями искуства!
Местный, 29 июля 2020 19:53
Это тот, который 600 патронов перестрелял с экспертами когда под Ляксеича Копырин копал ?
Аноним, 29 июля 2020 20:42
нику Местный: "Только был понятым на некоторых следственных действиях в деле Голубева, когда еще не работал в СК." Из открытых источников
Бердский, 29 июля 2020 19:56
Спасибо,Вам,думалчто это искусственные цветы,т.к всегда ухожены и красивы,но теперь понятно благодаря кому!
коллега, 29 июля 2020 20:43
Если бы каждый оказался на своём месте... Мы жили бы в РАЮ!
Аноним, 29 июля 2020 21:25
Старенькая Мама моя(цветочница от бога),глядя в окно автомобиля увидев эту красоту промолвила:"смотри как красиво,как в европе,вот власти молодцы"...А оказалось что не "власти"вовсе,а просто талантливая и красивая женщина...А если ей "волю"дать,да денег,да пару помощников с ппжкх,ох натворит она(в самом лучшем смысле слова)!!!
Это я., 29 июля 2020 22:27
Спасибо Вам, просто талантливо и искусно смотрится Ваше украшение. Лиловые петуньи так к месту на темных столбах и прекрасное сочетание с черными деревьями. Шик. Каждый день проезжаю мимо на работу и восхищаюсь! Наш любимый Бердск - супер!
Поросёнок Пётр, 29 июля 2020 22:47
"Родина" преобразилась, это прекрасно, но, осталось самое главное, полностью запретить кормление голубей на её территории!!!! Товарищ Чуркина, как вообще можно спокойно относиться к тому, что мемориальный комплекс нашим павшим войнам и территория вокруг фонтана постоянно покрыты голубиным помётом>:o
Житель Бердска, 29 июля 2020 23:40
Люди, прекратите воровать цветы, позор какой.
А ведь воруют то наверняка уже люди в возрасте себе на дачу.
Ольга, 29 июля 2020 23:46
Меня тоже случайно забросило в ту сторону. Была приятно удивлена. Красиво, прошлась по всей территории. А часть цветов в вазонах - комнатные, вероятно по этой причине отщипывают отводки. Признаюсь, тоже хотела один отщипнуть, но потом подумала, нас много и что будет, если каждый отщипнет по веточке. Ничего не останется. Решила подождать до осени..

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