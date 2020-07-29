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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

21:45 29.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/sunnylipnitskaya/
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Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая стала мамой месяц назад.

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочериСобчак ждет ребенка. Фанаты заметили округлости на фото КсенииЕщё 10 новостей

Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.

22-летняя спортсменка стала мамой еще 27 июня, сделав своего мужа Владислава Тарасенко самым счастливым папочкой на свете.

О беременности СМИ узнали в начале июня, тогда Юлия поругалась со спортивным агентом Андреем Митьковым, который разгласил информацию.

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. В 2017 году девушка заявила о завершении карьеры, в связи с плохим состоянием здоровья.

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От редакции

А вы скрывали свою беременность от знакомых?

Аноним, 29 июля 2020 01:56
НВР:
Просто не афишировала!!!
Аноним, 29 июля 2020 03:01
НВР:
да
Аноним, 29 июля 2020 03:22
ДаНВР:
Аноним, 29 июля 2020 04:01
НВР:
Нет
Аноним, 29 июля 2020 04:54
Да
Аноним, 29 июля 2020 18:26
умница.
Владимир, 29 июля 2020 18:27
Правильно поступила, что бросила большой спорт. Семья дороже. Счастья вам!

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