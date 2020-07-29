Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в
22-летняя спортсменка стала мамой еще 27 июня, сделав своего мужа Владислава Тарасенко самым счастливым папочкой на свете.
О беременности СМИ узнали в начале июня, тогда Юлия поругалась со спортивным агентом Андреем Митьковым, который разгласил информацию.
Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. В 2017 году девушка заявила о завершении карьеры, в связи с плохим состоянием здоровья.
Просто не афишировала!!!
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