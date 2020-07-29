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Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине — машина, айфон, а ему — лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске

21:56 29.07.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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Между красавицей, знающей себе цену, и страшной девой, они естественно выбирают второе. Самим не противно питаться таким ширпотребом? — задает вопрос пользователь в дискуссии.

Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине машина, айфон, а ему лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске
Женщина ищет мужчину, который будет ценить ее присутствие в его жизни

Тоска по рыцарю, сражающемуся за сердце дамы, вылилась в пост в группе «Подслушано в Бердске» .

-Почему мужики стали такими инертными и унылыми, почему перестали добиваться женщин. Между красавицей, знающей себе цену, и страшной девой, они естественно выбирают второе. Самим не противно питаться таким ширпотребом? — задает вопрос пользователь.

Судя по тому, что реплика меньше, чем за сутки собрала 117 комментариев, эта тема волнует многих. Мужчины, в основном, отнеслись к этому сообщению серьезно и дали четкие ответы.

— Видимо высока цена, вот и выбирают подешевле. Если красивая и нет спроса, значит твое поведение не устраивает. Не обижайся, но даже от твоего поста уже веет высокомерием, — пишет молодой человек.

— Так вы ведите себя как девушки, а не как шкуры! Вы не все конечно, но подавляющее большинство….. Смотрите и сразу оцениваете, ага машины нет не айфон в руках… Все не кандидат!

— А как добиваться? А если не нужен? Это портфель носить, цветочки дарить, под окнами стоять или что? Мне кажется,многие уже поняли,что все это кидалово и довольствуются спортивными отношениями, — вступается за мужчин читательница.

— Ровно до того момента пока кто-то из них не начнет расспрашивать про то, как дела на работе, про жизнь, хобби, собачку, не начнет заботиться, чёт там готовить, носить кофе в постель, провожать на работу. Лайфхак-мужики на ласку падки, — подсказывает молодой человек.

Кого-то смутила постановка вопроса.

-Я вот не понимаю выражение «знать себе цену». Я понимаю » любить себя», » принимать себя». Но какая цена то? Что получается, сошлись в цене, то и любовь появится? Ну тогда, здесь применимо и год выпуска, чем старше, тем дешевле, если ты не вино, и сегодня три по пять рублей, а завтра 4 и по 8. Заявляя ценник, не забывай, покупатель всегда прав, покупатель и будет решать, что с купленной вещью делать.
-Девчонки, не стремитесь стать вещью, человеком жить приятнее, — призывает горожанка.

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От редакции

Нужно ли добиваться женщины?

Аноним, 29 июля 2020 13:43
А у тебя что есть? У меня есть пися и две тити.
Аноним, 29 июля 2020 14:20
Это хорошо, если пися то есть, а то в европе сами знаете.
Кругом обман.
Аноним, 29 июля 2020 14:23
НВР:
Вспомнилось.
Меняю одну за 50 на две по 25.
Пять по 10 не предлагать.
Аноним, 29 июля 2020 15:52
Женщины повелись на лживые , льстивые любовные романы и довольно подлые сказки про золушку, свято поверив, из этих побасенок, что все мужики ей должны по гроб жизни! За "такое сокровище" как она, которое как правило не обед приготовить , не платье сшить себе, не юбку не может, не дом прибрать, не тесто завести, не хозяйство вести, но я уж про вышивку и вязание вообще молчу, вдруг начинает предъявлять к первому встречному мужчине такие претензии, что не в сказке сказать не пером описать! Да такой "королевне" хоть жидкого терминатора выдай, всё равно найдёт за что пилить и чем быть недовольной!
Ирина, 29 июля 2020 16:24
Мужчины сами себе противоречат. Хотят встречаться с ухоженной, нарядной девушкой. А что девушке делать если все её доходы уходят на красоту. Естественно у нее уже не останется денег чтобы оплачивать рестораны и театры за себя. И всё, в глазах мужчин она уже шкура. Мужчины на уход за своей внешностью тратят намного меньше денег плюс и зарабатывают большинство мужчин больше чем женщины. Отсюда и вывод, что мужчина обеспечивает свою девушку. А если она не умеет готовить, отправьте ее на кулинарные курсы, если надо чтоб вязала, на вязальные. Просто обидно за женщин. И стыдно за мужиков. Мужики ищут себе самую самую, но не хотят приложить для этого никаких усилий. А если считаете женщин просто чем-то с дырками, то можете себе тогда эконом-вариант Резиновую Зинку завести. Она точно не шкура.
Аноним, 29 июля 2020 16:49
красота, на которую тратится девушка, для парня совершенная ерунда, ибо восприятие им избранницы иное: сразу в целом - и фигура, и ум, и опрятность, и умение говорить, и образованность! А то, сколько помады на губах, сколько теней или лака в волосах, какие модные штаны надеты, совершенно по-барабану.
Аноним, 29 июля 2020 17:05
" Ирина, 29 июля 2020 16:24Мужчины сами себе противоречат."
К сожалению это не так.
"А что девушке делать если все её доходы уходят на красоту. Естественно у нее уже не останется денег чтобы оплачивать рестораны и театры за себя. И всё, в глазах мужчин она уже шкура."

Вот что с вам девушка случиться, если ваша туш для ресниц будет не за 200 евро за пять семь букав на коробочке, а попроще за 600 рублей например? У вас выпадут ресницы или скорее вас заклюют такие же , алчные тётки про которых мы сейчас говорим, что всё таки вернее? А помада не за 100 евро, а за 5 евро испепеляет свою хозяйку в кучку пепла? Я как мужик, вас уверяю, что я не отличу ваш макияж за 1000 евро от макияжа За 200 рублей, как впрочем и 80 % мужиков в России!

" Мужчины на уход за своей внешностью тратят намного меньше денег"

Да большинство мужиков не видит в этом смысла, потому что мы показываем того человека с которым вам придётся знаться до конца жизни в случае любви, а женщины рисуют на своём лице "прынцессу", полную противоположность того человека, который окажется после свадьбы в халате и бигудях, приведя новоиспеченного супруга просто в ступор, от того, что ему тупо подменили жену на какую то чужую тётку!

"А если она не умеет готовить, отправьте ее на кулинарные курсы, если надо чтоб вязала, на вязальные. Просто обидно за женщин. И стыдно за мужиков."

МЫ с вами говорим про девушку которую выростили в лаборатории после клонирования или о живом человеке которого с роддома ростила живая мама , учила чистить картошку, варить кашу, помогать по хозяйству, пришивать пуговицы которые у неё оторвались с платья в конце концов, жарить картошку? Или эта девочка всю жизнь никому не помогала в семье, потому ничему не научилась? Бабушка у этой девочки никогда не вязала на спицах? Или мы опять говорим о "королевне" за которой слуги всё делали по дому, потому , как хозяйка и хранительница очага она полный ноль и муж с ваших слов опять её должен всему на свете обучить вместо её "странных родителей" и ввалить в апгрейд этой "чудо тётки", которая почему то ничего не умеет кучу денег? Вы не поверите, но по честному, мужику нужна партнёрша в доме на которую можно рассчитывать в трудную минуту и которая в ответ может рассчитывать на поддержку мужика, а не "коровлевна", которой до гроба придётся прислуживать и останешся должен по гроб жизни! Никто в браке никому , ничего не должен, если это не идёт от сердца, то это не партнёрский союз, а очередное бракованное изделие...
Аноним, 29 июля 2020 23:16
У девушки должна быть природная красота, а надутые, перекрашенные куклы никому не нужны, тратьте на себя свои деньги, чтобы ночью не испугаться своего отражения в зеркале.
Аноним, 29 июля 2020 16:44
А мне вот за мужиков обидно! Обложили их последнее время со всех сторон, поэтому и бежать в Загс они теперь не торопятся-те, кто с мозгами, и прожить одному гораздо проще, а для секса всегда найти можно. И как не считать современных девушек шкурам, если они выросли на просмотрах Дом-2. Как правило до Загса парня дртащила, колечко на пальчик одела и сразу возомнил о себе бог знает что, а на деле правильно написали, кроме сись и пись ничего нет! И зачем мужику её неземная красота, если она кастрюлю супа сварить не в состоянии, тряпку в руках держать её мама не научила, а уж если родит ребёнка, то тогда можно её на божничку посадить и начинает этим ребёнком манипулировать налево и направо! Просто презираю таких баб! И красота их искусственная нафиг никому не нужна, штукатурку смыть и без слез не глянешь!
Аноним, 29 июля 2020 23:24
А есть и нормального ребенка родить не могут, инвалидом и заставляют второю половину жить, все время тычат больным ребенком, которого сама и не смогла здорового родить.
Аноним, 29 июля 2020 18:00
Общаться сейчас проблематично. Пока про ВИЧ-статус научились спрашивать, другое нарисовалось. А некоторая небритость и непрезервативность дополнилась немасочностью.
Аноним, 29 июля 2020 19:24
НВР:
. А мужикам только секс нужен сегодня.Это в Советском союзе была любовь.Они сами Зажрались,т.к. всё можно- можно и не жениться. Зачем ?Когда переспал и всё,все удовольствия тебе,а то не дай боже работать заставят,да ещё обеспечиваЙ их... А бездельничать кто будет?
Аноним, 29 июля 2020 22:00
"Они сами Зажрались,т.к. всё можно- можно и не жениться. Зачем ?Когда переспал и всё,все удовольствия тебе,а то не дай боже работать заставят,да ещё обеспечиваЙ их... А бездельничать кто будет?"

Вот как раз у славян до сср т е до 1917 года , до свадьбы было ни ни, ну как теперь у женщин с Кавказа, так что дорогие женщины, за что в революцию боролись на то и напоролись, потому именно мы сейчас и вымираем в отличии от тех народов сср которые сохранили обычай предков до свадьбы ни ни, вроде такая мелачь, а какие фатальные последствия для численности вымирающих славян!

"а то не дай боже работать заставят,да ещё обеспечиваЙ их... А бездельничать кто будет?"

Вам любой психолог подтвердит, что в вашей фразе заложено, мне все должны! Как с человеком которому все должны вы сможете общаться ? Да ни как, вам резко за закорки запрыгнет и помыкать начнёт такая "женщина-рабовладелец", потому от вас вздорная тётя и бегут мужики , как чёрт от ладона. Потому, как не недостающая вам половина нужна, а просто слуга, который на вас пахать будет с утра до вечера, без выходных, перерывов, чтобы ваши хотелки, как из сказки про старуху и корыто А.С. Пушкина выполнять и сдохнет такая кляча от непосильной работы, как раз летам так к 57, если раньше не сопьётся от придавившего его счастья...
Сторонник, 29 июля 2020 22:06
Красивая девушка, это как вещь в бутике, вроде красивая, но нифига не практичная, а мне нужно только всё практичное, в том числе и девушка, теперь уже жена. А ещё умиляет то что шкуры смотрят что у меня машины нет и сразу думают что нищеброд, им просто мысль не приходит в голову что я не хочу водить, просто нет желания. Жена хочет водить, я ей купил машину, а сам даже права не хочу получать, а денег хватает на жизнь.

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