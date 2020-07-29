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Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

11:09 29.07.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящее время прокуратура выполняет функцию надзора за следствием.

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Как ожидается, соответствующие поправки внесут в закон «О прокуратуре».
Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.

«По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», — сказал он на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

В настоящее время прокуратура выполняет функцию надзора за следствием. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.

Источник: ТАСС

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