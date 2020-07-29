Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Как ожидается, соответствующие поправки внесут в закон «О прокуратуре».

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.

«По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», — сказал он на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

В настоящее время прокуратура выполняет функцию надзора за следствием. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.

Источник: ТАСС