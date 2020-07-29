29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Как и какие животные болеют короновирусом исследуют ученые Сибири

11:15 29.07.2020 Фото: pixabay.com
0

В ближайшие 2 года российские учёные намерены изучить в поисках коронавирусов геномы рукокрылых, обитающих в Сибири.

Как и какие животные болеют короновирусом исследуют ученые Сибири
в первую очередь проверят летучих мышей

Впервые в России проведут комплексное исследование на наличие опасных коронавирусов, которые переносят дикие животные, в первую очередь – летучие мыши. Если в Китае переносчиком вируса стали летучие мыши, то почему они не могут быть носителями инфекции в других регионах планеты?
Поэтому в ближайшие 2 года российские учёные намерены изучить в поисках коронавирусов геномы рукокрылых, обитающих в Сибири, сообщают РИА Новости. Отметим, что их ареал охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и все климатические зоны за исключением тундры, приполярных районов, а также за исключением некоторых океанических островов.
Учёные надеются, что первые результаты появятся этой зимой. Экспедиционные работы уже начались, зоологи выезжают на сборы. Если всё будет идти по плану, то они соберут в дикой природе достаточный объём материала, и в сентябре-ноябре в лабораторных условиях начнут исследоваться геномы животных на наличие коронавируса. «Прочитанный» геном сравнят с известными геномами, опасными для человека. Биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири – от Омской области до Бурятии. Предварительные выводы можно будет сделать после получения результатов работы.

Интересно, что в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН целенаправленно проводятся экспериментальные работы над созданием мышей, восприимчивых к новому коронавирусу для дальнейшего испытания на них вакцин и препаратов от COVID-19.

Источник: meteovesti.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какими будут результаты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск+3 новых зараженных COVID-19 за сутки на 29 июля 2020 в Бердске. Всего - 179
12:22 29-07-2020
+3 новых зараженных COVID-19 за сутки на 29 июля 2020 в Бердске. Всего - 179
"Слышишь, он ожил?": Боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида на улице в Барнауле
12:15 29-07-2020
В какие страны еще авиасообщение Россия. В ближайшее время
12:00 29-07-2020
В какие страны еще авиасообщение Россия. В ближайшее время
Куда катимся: Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020
11:45 29-07-2020
Куда катимся: Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
11:34 29-07-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
БердскПочему на ул. 40 лет Октября засыпали щебнем лишь часть дороги, а люди ходят по грязи, ответил начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов
11:34 29-07-2020
Почему на ул. 40 лет Октября засыпали щебнем лишь часть дороги, а люди ходят по грязи, ответил начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов
Почему не вышел к протестующем, рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
11:30 29-07-2020
Почему не вышел к протестующем, рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
БердскБлижайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день? 6
11:30 29-07-2020
Ближайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день?
БердскОстались огромные дыры на кладбищенской дороге. Продолжат ли укладку нового асфальта на ул. Полевой Бердска, рассказал Максим Совбанов 1
11:21 29-07-2020
Остались огромные дыры на кладбищенской дороге. Продолжат ли укладку нового асфальта на ул. Полевой Бердска, рассказал Максим Совбанов
Бердск"Обойти невозможно - кругом грязь": жалуются на не до конца засыпанную щебенкой дорогу на ул. 40 лет Октября в Бердске
11:18 29-07-2020