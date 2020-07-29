Как и какие животные болеют короновирусом исследуют ученые Сибири

в первую очередь проверят летучих мышей

Впервые в России проведут комплексное исследование на наличие опасных коронавирусов, которые переносят дикие животные, в первую очередь – летучие мыши. Если в Китае переносчиком вируса стали летучие мыши, то почему они не могут быть носителями инфекции в других регионах планеты?

Поэтому в ближайшие 2 года российские учёные намерены изучить в поисках коронавирусов геномы рукокрылых, обитающих в Сибири, сообщают РИА Новости. Отметим, что их ареал охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и все климатические зоны за исключением тундры, приполярных районов, а также за исключением некоторых океанических островов.

Учёные надеются, что первые результаты появятся этой зимой. Экспедиционные работы уже начались, зоологи выезжают на сборы. Если всё будет идти по плану, то они соберут в дикой природе достаточный объём материала, и в сентябре-ноябре в лабораторных условиях начнут исследоваться геномы животных на наличие коронавируса. «Прочитанный» геном сравнят с известными геномами, опасными для человека. Биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири – от Омской области до Бурятии. Предварительные выводы можно будет сделать после получения результатов работы.



Интересно, что в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН целенаправленно проводятся экспериментальные работы над созданием мышей, восприимчивых к новому коронавирусу для дальнейшего испытания на них вакцин и препаратов от COVID-19.

Источник: meteovesti.ru