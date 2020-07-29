В какие страны еще авиасообщение Россия. В ближайшее время

Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы.

Россия с августа начнет снимать введенные в конце марта ограничения на международные полеты

По информации источника, речь идет о Республике Корея и Мальдивах.

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к авиавластям.

Как сообщалось ранее, с 1 августа будет открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей может возобновиться с 1 августа.

Россия с августа начнет снимать введенные в конце марта ограничения на международные полеты. Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.

На данный момент осуществляются только единичные вывозные рейсы из-за рубежа.

Источник: ТАСС