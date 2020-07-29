«Слышишь, он ожил?»: Боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида на улице в Барнауле

По утверждениям очевидцев, свару затеяли 38-летний боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Свару затеяли 38-летний боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина

Гибелью закончилась для 40-летнего жителя Барнаула попытка разнять уличную драку. Павел Рохлов вступился за мужчину с тростью в руке, на которого наседали трое противников, и в итоге сам получил сокрушительный удар по голове, после которого уже не поднялся с асфальта.

Все произошло поздним вечером 26 июля в районе Старого базара. По утверждениям очевидцев, свару затеяли 38-летний боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

«Паша мой пришел на помощь парню. Хотел разнять. Но Ворогушина со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар… и мгновенная смерть!» – рассказала супруга погибшего.

На кадрах видно, что Павел вступился за отмахивавшегося от противников тростью мужчину, но как только отвернулся, получил мощнейший удар по голове и рухнул на землю. Драка продолжалась еще несколько минут, хотя Старцев уже и подозревал, что явно перестарался при нападении.

«Слышишь, он ожил?» – требовал он ответа.

Прибывшие на место фельдшеры констатировали смерть Павла. У него остались жена и шестилетняя дочь.

Уже 27 числа СКР по Алтайскому краю сообщил о задержании 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Его подругу после опроса отпустили. Фамилии подозреваемых следователи не называют.

О Старцеве известно, что он выступал на российских соревнованиях по боксу. Ворогушина является чемпионкой мира по кикбоксингу, она мастер спорта международного класса.

Источник: ВЕСТИ