Ежедневная молитва Господу Богу, чтобы встретить любимого человека

Одним из способов избавиться от одиночества является молитва. Она обращена непосредственно к Богу и не является заговором, колдовством или магией.

Молитву следует читать утром и вечером.

Молитва от одиночества:

Господь Бог, услышь меня, покажи мне путь новый, чтоб помощь Твоя насытила душу мою светом, чтоб одиночество мое закончилось и не вернулось более. Не упущу я больше счастье свое, как влияние Господне на меня снизойдет, так и чудо в жизни моей произойдет. Соединятся пути мои с тем, кому нужна я буду, кто полюбит меня и кого я полюбить смогу. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь.