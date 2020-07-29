«Обойти невозможно — кругом грязь»: жалуются на не до конца засыпанную щебенкой дорогу на ул. 40 лет Октября в Бердске

Чиновники ответить на запросы жителей и СМИ о дорогах не могут. Каждый день проводят совещания по другой теме.

Лишь часть дороги засыпали щебнем на ул. 40 лет Октября в Бердске

Участок дороги вблизи частных домов на ул. 40 лет Октября в Бердске засыпан щебнем частично. Не засыпанная полностью дорога с многочисленными неровностями и грязью доставляет неудобство и пешеходам, и водителям. Жители частного сектора неоднократно по вопросу щебенения дорог обращались в городскую мэрию, но внятного ответа не получили.

24-25 июля дороги засыпали наполовину. Работа по непонятным причинам была приостановлена на полпути.

Местный житель Дмитрий Кочергин каждый раз, когда направляется в гости к родителям спотыкается о ямы на дороге.

— На улице 40 лет Октября живут мои родители. Заявку на то, чтобы засыпали дороги щебнем неоднократно оформляли мои родители и соседи каждый год. Всё время им только обещают выполнить работы, но на деле происходит не так. По таким дорогам ездить крайне не комфортно, знакомые автомобилисты жалуются, да и так обойти невозможно — грязь кругом, — сказал Дмитрий Кочергин.

Поговорить о дорогах с вице-мэром Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым нам не удалось. В очередной раз у чиновников совещания.

— У меня идет совещание, а вам рекомендую позвонить или Совбанову или Новичонку. В данном случае вопрос будет решен,- изъявил Владимир Николаевич 29 июля.

Начальник ЖКХ Бердска Максим Совбанов также ориентируется на совещания и видеоконференции, а на оперативном штабе со СМИ обходит подобные вопросы стороной ,ведь это «не в рамках» заявленной темы.

«Курьер. Среда. Бердск» отправил письменный запрос в мэрию с целью разъяснения ремонта дорог в Бердске.