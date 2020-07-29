Отсудил 3,3 млн рублей за задержку зарплаты и выдачи трудовой книжки экс-директор угольной компании Кузбасса в суде Бердска

Его заработок в день составлял в среднем 29 тыс. рублей. С топ-менеджером расторгли договор досрочно. Но фактически от работал еще неделю, а трудовую книжку отдали через 40 дней. Истец просил взыскать с работодателя 5,3 млн с учетом морального вреда. На что по ТК имеет право уволенный?

Участники гражданского дела могут обжаловать решение Бердского горсуда

Бердский городской суд 23 июля отказал в удовлетворении заявления об отмене заочного решения о выплате долгов по зарплате к АО «Сибирская Углепромышленная Компания» (Кемеровская область). Но работник, подававший иск о взыскании заработной платы и компенсации за ее задержку, и без того получит 3,3 млн рублей. Хотя требовал на 2 млн больше. Такое решение суд принял 27 мая 2020 года. Оно есть в открытом доступе.

Согласно материалам дела между СУПК и Владимиром Прокудиным был заключен трудовой договор на срок с 5 декабря 2018 по 4 декабря 2023 года. Его приняли на должность генерального директора с заработной платой, исчисленной из оклада в 30 000 рублей в месяц, и другими вознаграждениями — районный коэффициент, доплаты, выплаты, премии, надбавки, вознаграждения, компенсации, поощрения, индексации и другие.

9 октября 2019-го на внеочередном собрании акционеры СУПК решили досрочно расторгнуть трудовой договор. Фактически же Прокудин работал по 18 октября включительно. Зарплата за октябрь и компенсация за неиспользованный отпуск была выплачена ему 22 ноября того же года и не в полном объеме. А трудовую книжку ему отдали лишь 8 декабря 2019 года.

«В связи с неправомерными действиями ответчика он испытал и испытывает физические и нравственные страдания, головные боли, бессонницу, повышение давления, тревогу за будущее. Компенсацию морального вреда оценивает в 1 000 000 рублей», — указал истец.

И просил взыскать с СУПК в свою пользу:

— задолженность по заработной плате с 10.10.2019 г. по 18.10.2019 г. в размере 217 262,16 рублей;

— денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы с 10.10.19 г. по 25.05.2020 г. в размере 19 698,43 рублей;

— компенсацию в размере 1 819 932,30 рублей;

— компенсацию за задержку выплаты компенсации в размере 172 650,91 рублей;

— компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки в размере 1 862 247 рублей;

— компенсациюза задержку выдачи окончательного расчета в размере 13 071,61 рублей;



— компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей;расходы на оплату юридических услуг в размере 150 000 рублей.

В общей сложности около 5 млн 255 тыс. рублей.

Представители ответчика на заседания ни разу не явились, поэтому суд счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства. В ходе процесса были опрошены свидетели, которые подтвердили, что истец действительно работал в СУПК. В частности, его личный водитель. Доказательствами этого стала и переписка в мобильном приложении с топ-менеджерами компании по служебным вопросам. Кроме того, в начале 2020 года гендиректора мировой суд Кемеровской области (по месту нахождения СУПК) оштрафовал за долги компании по страховым взносам.

Зарплата 29 тыс. рублей в день

Из выписки из лицевого счета Прокудина в Банке ВТБ (ПАО) видно, что последняя зарплата ему была выплачена 22 ноября 2019 года в размере 663 533,16 рублей, что не оспаривается ответчиком.

Суд считает правильным расчет о том, что в день заработок гендиректора составлял в среднем 29 065,68 рублей, доход за 9 месяцев 2019 года в соответствии со справкой о доходах и суммах налога составил 5 289 954,35 рублей. Указанный доход разделен на 182 рабочих дня в соответствии с производственным календарем на год. Таким образом, размер подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца заработной платы за период за 7 рабочих дней составляет 203 459,76 рублей.

Подлежит удовлетворению также требование истца о взыскании денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 203 459,76 рублей за период с 18 октября по 25 мая 2020 года в размере 18 447,02 рублей

Взысканию с ответчика в пользу истца подлежит и компенсация в размере 1 763 318,10 рублей, размер которой определяется, исходя из трехкратного среднего месячного заработка в размере 587 772,70 рублей, рассчитанного путем деления указанной в справке о доходах и суммах налога за 2019 г. заработной платы за 9 полных месяцев работы истца (с января по сентябрь 2019г.), составляющей 5 289 954,35 рублей, на девять месяцев.

Подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца неполученный заработок за задержку выдачи трудовой книжки за 40 рабочих дней составляет 1 162 627,20 рублей (среднедневной заработок 29 065,68 руб.х40).

С учетом выплаты ответчиком истцу окончательного расчета в сумме 663 533,16 рублей 22 ноября 2019 года, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит денежная компенсация в размере 12 761,96 рублей за период с 10 октября по 21 ноября. Всего взысканию с ответчика в пользу истца подлежит компенсация в 198 539,84 рублей.

Моральный вред на 10 тыс. рублей

Но заявленный истцом размер компенсации морального вреда в 1 000 000 рублей суд находит необоснованно завышенным. С учетом объема и характера причиненных истцу нравственных страданий, степени вины ответчика, всех обстоятельств дела, а также требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 10 000 рублей.

Расходы истца по оплате юридических услуг в размере 150 000 рублей суд не может признать разумным. Суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей.

В итоге исковые требования Прокудина суд удовлетворил частично. И взыскал с АО СУК задолженность по заработной плате в размере 203 459,76 рублей, денежную компенсацию 198 539,84 рублей, компенсацию в размере 1 763 318,10 рублей, неполученный заработок за задержку выдачи трудовой книжки в размере 1 162 627,20 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей.

Всего 3 367 944,90 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

справка

На что по Трудовому кодексу РФ имеет право уволенный

-В силу ст. 21 ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

-В соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

-Согласно ст. 132 ТК РФ заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключение случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

-В силу ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

-Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

-В соответствии со ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.

-Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки.

-В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

-Согласно п. 2 ст. 278 ТК РФ, помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор с руководителем организации прекращается по следующим основаниям: в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

-Статьей 279 ТК РФ установлено, что в случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

-Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно) (п. 4).

-При определении среднего заработка используется средний дневной заработок в следующих случаях:

для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска;

для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, кроме случая определения среднего заработка работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени.

Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.

-Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, на количество фактически отработанных в этот период дней (п. 9).

-Возмещение работнику морального вреда производится работодателем в соответствии со ст. 237 ТК РФ. Указанной статьей определено, что моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

-В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

-Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. N 2 (в редакции от 06.02.2007 г.) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», компенсация морального вреда возмещается в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.