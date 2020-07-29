Остались огромные дыры на кладбищенской дороге. Продолжат ли укладку нового асфальта на ул. Полевой Бердска, рассказал Максим Совбанов

Начальник управления ЖКХ рассказал, что работы на дороге к кладбищу пока не завершены. Они сделаны на «депутатские деньги». Сейчас идет работа с народными избранниками, чтобы определиться по деньгам и доделать оставшиеся участки.

Отремонтировали дорогу на улице полевой — один квадратный метр обошелся в 12 000 рублей

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов выступил на оперативном штабе Бердска 29 июля. Он рассказывал о реализации программы «Комфортная городская среда» в городе. «Курьер. Среда. Бердск» задал вопрос — когда отремонтируют оставшийся самый убитый участок с ямами. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», за 5 млн рублей отремонтировали только 430 метров ул. Полевой к кладбищу Бердска. Но самая разрушенная часть — осталась нетронутой.

— Работы на ул. Полевой еще не приняты и не закрыты. Самого убитого участка здесь нет, вся дорога имеет большие разрушения. Согласовав вопрос с депутатами, мы начали ремонт от кладбища и идем в сторону Бердска. Будем узнавать сколько средств осталось из выделенных, чтобы завершить укладку асфальта в этом году, — сказал Максим Флюрович.