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Почему на ул. 40 лет Октября засыпали щебнем лишь часть дороги, а люди ходят по грязи, ответил начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов

11:34 29.07.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
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Ощебенение улиц частного сектора проводится в основном по наказам избирателей, уточнил Совбанов. Есть указанный отрезок — мы его и закрываем, заявил он.

Почему на ул. 40 лет Октября засыпали щебнем лишь часть дороги, а люди ходят по грязи, ответил начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов
Так выглядит часть дороги, которую засыпали щебнем в частном секторе Бердска

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов выступил на оперативном штабе Бердска 29 июля. Он рассказывал о реализации программы «Комфортная городская среда» в городе. «Курьер. Среда. Бердск» задал вопрос читателей — почему на ул. 40 лет Октября в Бердске лишь часть дороги засыпали щебнем? «Обойти невозможно — кругом грязь» — жалуются жители улицы.

— Да, мы ощебеняем улицы частного сектора. В основном по наказам избирателей. Есть отрезок — мы его закрываем. Если требуется дополнительно ощебенение — ждем заявок, — отметил Максим Флюрович.

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