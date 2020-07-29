10-летнего мальчика унесло течением в Оби

Ребёнка уносило течением

Вчера, 28 июля, в Заельцовском районе в акватория р. Обь в р-не Пескобазы ребёнка унесло течением. Спасатели подняли 10-летнего мальчика с воды в катер, сообщили они в своей группе МАСС. Он доставлен на берег, передан бабушке. Проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи не нуждается.