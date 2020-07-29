Вчера, 28 июля, в Заельцовском районе в акватория р. Обь в р-не Пескобазы ребёнка унесло течением. Спасатели подняли 10-летнего мальчика с воды в катер, сообщили они в своей группе
10-летнего мальчика унесло течением в Оби
15:45 29.07.2020
Спасатели подняли ребенка с воды в катер. Передали бабушке.
Вчера, 28 июля, в Заельцовском районе в акватория р. Обь в р-не Пескобазы ребёнка унесло течением. Спасатели подняли 10-летнего мальчика с воды в катер, сообщили они в своей группе
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