Как получить 1440 рублей подростку в Бердске и России, разъяснили в ПФР. Чек-лист

Кому и сколько полагается денег в обмен за уход за пожилыми? Как подать заявление на выплату ребенку, достигшему возраста 14 лет? Узнайте порядок получения выплат.

Оформить компенсационную выплату можно на ребенка 14 лет

У большинства из нас в окружении есть пожилые родственники или знакомые, которым нужна помощь. Законом предусмотрены компенсационные выплаты, тому, кто ухаживает за пожилым человеком, нуждающемся в постоянном уходе по медицинскому заключению, инвалидом I группы или гражданином старше 80 лет. При этом быть родственником или совместно проживать с человеком, за которым осуществляется уход, не требуется.

Для назначения компенсационной выплаты гражданину, который осуществляет уход, необходимо обратиться в территориальный орган пенсионного фонда, где получает пенсию гражданин, за которым он ухаживает.

Условия получения компенсации

Размер ежемесячной компенсационной выплаты — 1200 рублей. Для жителей Новосибирской области он составляет 1440 рублей с учетом районного коэффициента.

Есть обязательные требования к лицу, осуществляющему уход за пожилым гражданином:

1. Он должен быть трудоспособным, но не трудоустроенным. Если, получая компенсационную выплату по уходу за престарелым, он устраивается на работу, то сразу должен уведомить об этом Пенсионный фонд, иначе его ждут санкции.

2. Он не должен быть получателем каких-либо пособий, например, пенсии по инвалидности или пенсии по потере кормильца, пособия по безработице и т.п.

Это ограничивают круг заинтересованных лиц. Однако под эти требования подходят учащиеся образовательных учреждений. Компенсационные выплаты можно получить уже в 14-летнем возрасте.

Перечень документов для учащихся:

1. Заявление гражданина, за которым предполагается уход, где он дает согласие на осуществление ухода за ним конкретным лицом.

2. Заключение из медучреждения о том, что данный гражданин нуждается в постоянном уходе.

3. Разрешение одного из родителей на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином в свободное от учебы время для ребенка, достигшего возраста 14 лет (предоставляется в орган опеки и попечительства).

4. Справка образовательного учреждения о том, что ребенок учится по очной форме обучения.

5. Постановление органа опеки и попечительства, разрешающее уход за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время.

6. Документы, подтверждающие родство с ребенком, достигшим возраста 14 лет, либо то, что лицо, дающее согласие на осуществление ухода, является его усыновителем/попечителем.

По словам заместителя начальника управления Пенсионного фонда России в Бердске Татьяны Кусовой, уже в 15 лет не требуется разрешение родителей и органов опеки. Соответственно, постановление от органов опеки не требуется. С этого возраста гражданин сам подает указанные документы.

Справка из образовательного учреждения подается обязательно.

— По справке об учебе мы проводим ограничительные мероприятия. Если, например, человек учится по 30 июня 2020 года, мы будем устанавливать эту выплату по 30 июня 2020 года, а потом, после указанной даты, мы будем приостанавливать эту выплату, запрашивать дополнительные документы и продлевать ее в беззаявительном характере, — пояснила Татьяна Кусова.

Порядок выплаты компенсации

Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии и осуществляется в течение этого периода в порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии. Сумма компенсационной выплаты полностью предназначена человеку, осуществляющему уход, только получает он эти деньги из рук того, за кем он ухаживает.

Контроля со стороны государственных органов за тем, действительно ли человек, оформившийся, как ухаживающий за нетрудоспособным, выполняет соответствующий уход, нет. Так же пенсионный фонд не контролирует, к кому в итоге поступает сумма компенсационной выплаты.

По договоренности сторон, человек может ухаживать безвозмездно или за плату. В то же время, если человек, который ухаживал за нетрудоспособным, устроится на работу и не сообщит об этом в ПФР, возвращать компенсацию за месяцы переплаты пенсионному фонду будет лицо ухаживающее, а не лицо, за которым ухаживали и который получал прибавку к пенсии.

У лица, ухаживающего за нетрудоспособным, помимо возможности ежемесячного заработка 1440 рублей, есть другие преимущества.

— Вот этот период, когда трудоспособный гражданин осуществляет уход за нетрудоспособным, является его трудовым стажем. Ему каждый период идет как год трудового стажа. Еще дополнительно ему идут накопления индивидуальных пенсионных коэффициентов. То есть — коэффициент 1,8 за год ухода. Расчет коэффициента идет пропорционально времени ухода. Это достаточно высокий балл, — разъясняет Татьяна Кусова.

Можно также оформить ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы. Требования аналогичные. Сумма выплаты составляет 12 000 рублей для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей. Для остальных лиц — 1440 рублей в Новосибирской области.