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Умерла во сне школьница от COVID-19. Перед сном пожаловалась на усталость

16:00 29.07.2020 Фото: pixabay.com
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За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.

Умерла во сне школьница от COVID 19. Перед сном пожаловалась на усталость
На COVID-19 ее проверили уже только после смерти

Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.
За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.
Через пару дней девочка почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.

На COVID-19 ее проверили уже только после смерти.

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