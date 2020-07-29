Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает
За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.
Через пару дней девочка почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.
Умерла во сне школьница от COVID-19. Перед сном пожаловалась на усталость
За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.
Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает
От редакции
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