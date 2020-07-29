Умерла во сне школьница от COVID-19. Перед сном пожаловалась на усталость

За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.

На COVID-19 ее проверили уже только после смерти

Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.

Через пару дней девочка почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.



На COVID-19 ее проверили уже только после смерти.