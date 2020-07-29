Не получили 10 000 рублей от Путина в коронавирус 3 семьи в Бердске. 4 возможные причины отказа назвали в ПФР

Все семьи имеют по двое и трое детей. В каждой из них 10 тыс. рублей пришли на старших, но не пришли на младших. На все вопросы и звонки матерям объясняли, что произошел технический сбой, но за месяц так и не смогли решить проблему.

Не все дети получили 10 тыс. рублей от Путина в России

Не получили 10 тыс. рублей от Путина в коронавирус 3 семьи в Бердске. Они обратились за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля.

Истории 3 семей без выплат

Анастасия Носова не дождалась положенной выплаты несмотря на жалобы в Пенсионный фон. У нее двое детей — старшему 11 лет, младшей — 1 годик. На одного деньги пришли, а на второго нет, отмечает Анастасия.

— Мы написали жалобу в Пенсионный фонд Бердска 8 июля. Ее до сих пор никак не могут рассмотреть. Перенаправляют в ПФР Новосибирска, а оттуда нас отправляют обратно в Бердск, — рассказала Анастасия.

Девушка отметила, что проконсультировалась с юристами, и ей сказали, что срок ответа на жалобу — 10 дней. Он уже прошел.

В такой же ситуации оказалась сестра Анастасии и подруга.

Ирина Сосновская осталась без денег с 3 детьми. Хоть ее старшему сыну 20 лет, он пока живет с ними. Среднему — 5 лет, а самому маленькому Ефиму — 1,5 года. Именно на него не пришли деньги. Ирина пока одна с детьми — муж уехал работать во Владивосток, остался там без работы и уже 4 месяца не может вернуться из-за ограничений по коронавирусу.

— Выплаты по 5000 для детей до 3 лет получили и от 3 до 16 лет тоже. В июле должны были выплатить по 10000 на детей от 0 до 16. В итоге в начале июля пришло только на одного ребёнка 10000, а на второго не пришло, — рассказала Ирина 29 июля.

Такую же историю рассказала Валерия из Бердска. У нее двое детей. На одного 10 тысяч пришли, а на второго нет.

— Одни 10 тыс. пришли, на кого из двух детей выдали — не понятно, — рассказал бердчанка.

Разъяснения замначальника ПФР Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за разъяснениями к заместителю начальника управления Пенсионного фонда в Бердске Татьяне Кусовой. Она уточнила данные каждой из матерей и детей и прокомментировала ситуацию.

— Письменных жалоб от каждой из семей у нас нет. Я сейчас проверю данные по ним и лично свяжусь с каждой. Каждую такую ситуацию нужно разбирать индивидуально, — отметила Татьяна Юрьевна 29 июля.

Также Татьяна Кусова сказала, что каких-то серьезных неполадок или сбоев в системе в пенсионном фонде не было. Были отдельные технические сбои, и только. Также она рассказала, мог ли быть отказ этим семьям в выплате.

— Отказа быть не должно. 10 тысяч рублей — это выплата для всех абсолютно детей в России в пандемию. Причин отказа немного. Сейчас мы разберемся, почему не пришли деньги этим детям, — подчеркнула Кусова.

Также Татьяна Кусова перечислила причины возможного отказа.

Почему вам могли отказать в выплате 10 тысяч в коронавирус от Путина:

1. Если ребенок не имеет российского гражданства

2. Семья не проживает на территории Российской федерации в период пандемии

3. Родители лишены родительских прав

4. Предоставлены недостоверные данные.

Также заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Бердске подчеркнула, что если у вас есть проблемы или вопросы по выплатам, вам нужно написать письменную жалобу на сайте пенсионного фонда в электронном виде или написать на почту upfr13@064.pfr.ru. Татьяна Кусова лично занимается каждой жалобой.