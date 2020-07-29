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Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и химии: у выпускника Бердска 100 баллов по химии

16:30 29.07.2020 Фото: pixabay.com
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ЕГЭ по химии сдавали 910 человек. Высокий результат получили 12,9%, минимальный порог не прошли 21,8%.

Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и химии: у выпускника Бердска 100 баллов по химии
До конца не ясно, сколько экзаменов будут сдавать выпускники школ для поступления в вузы

29 июля стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и химии. Всего в Новосибирской области 14 стобалльников по этим предметам.

— Обществознание сдавали 7641 человек, с высоким результатом — 11,4%. Минимальный порог не прошли 21,6%, то есть меньше, чем в прошлом году. 3 стобалльника — из Кольцово, Октябрьского и Советского районов, — рассказал НГС директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

ЕГЭ по химии сдавали 910 человек. Высокий результат получили 12,9%, минимальный порог не прошли 21,8%. Стобалльников — 12: по одному в Бердске и Кировском районе, 2 — в Калининском и 8 — в Советском.

На этой неделе также стали известны результаты ЕГЭ по физике и истории. Всего эти экзамены сдавали 4129 человек. Больше всего выпускников в этом году сдавали русский язык. 63 школьника в Новосибирской области получили 100 баллов за этот экзамен.

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