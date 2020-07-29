Европа не ждет россиян. В аэропортах Турции для них готовят градусники

На курорт с температурой не пустят

С 1 августа глава кабмина Михаил Мишустин разрешил полёты только в три страны: Великобританию (Лондон), Турцию (Анкара, Стамбул) и Танзанию (Занзибар). С 10 августа можно улететь ещё в три турецких города — Анталью, Бодрум и Даламан. Что ждёт путешественников за границу в последний летний месяц и как вернуть деньги за туры в Европу, выяснила «Парламентская газета».

Европа пока держит дистанцию

В ближайшие дни Европейский союз обнародует новый список стран, для которых он готов открыть свои границы. Однако России в нём не будет, сообщает ТАСС 28 июля. «К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — приводит агентство слова своего источника из Совета ЕС. В следующий раз этот перечень пересмотрят в середине августа, уточнил он.

Как ранее сообщали в Еврокомиссии, при составлении списка стран, для которых Европа открывает границы, учитывается несколько критериев: количество новых случаев, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, возможности борьбы с эпидемией, включая тестирование, отслеживание контактов, лечение заражённых и ведение открытой статистики.

Сегодня в белый список Евросоюза входит 13 стран: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония. Однако, по данным ТАСС, этот перечень вскоре могут сократить.

Тем временем Москва рассчитывает в ближайшие недели возобновить авиасообщение с более широким кругом стран, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин 28 июля. Ранее в Правительстве заявляли, что ведут переговоры об открытии рейсов примерно с тридцатью странами.

На курорт с температурой не пустят

С 1 августа Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Гражданам этих стран начнут выдавать въездные визы, а сами эти государства уже ждут в гости россиян.

На борту самолёта пассажирам нужно будет заполнить анкету, указав в ней номер кресла, адрес пребывания в Турции, контактные данные и описание своего самочувствия, сообщило 24 июля посольство РФ в Анкаре. В турецких аэропортах не будут тестировать или требовать справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Туристам лишь измерят температуру, и в случае подозрения на COVID-19 человека изолируют и проведут бесплатный ПЦР-анализ. При подтверждении диагноза больного госпитализируют, а всех контактных отследят по анкетам и поместят на 14-дневную изоляцию.

Подобные правила будут действовать для пассажиров, следующих в Танзанию. В Великобритании для россиян действует требование об обязательном 14-дневном карантине после приезда, сообщает Ассоциация туроператов России (АТОР). Справка об отсутствии коронавируса не требуется, но даже при её наличии гости Туманного Альбиона не освобождаются от обязанности провести две недели в закрытом помещении. Систематическое нарушение самоизоляции может повлечь запрет на въезд в Великобританию в будущем.

Российские дипломаты рекомендуют всем, кто планирует полёты за рубеж, покупать расширенные медстраховки, которые бы покрывали лечение COVID-19, пишет АТОР.

Напомним, согласно предписаниям Роспотребнадзора, при возвращении в Россию регулярным рейсом нужно будет заполнить анкету на сайте госуслуг и сдать тест на коронавирус.

Как вернуть деньги за пропавшие туры

Граждане, которые до 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили путёвки на отдых, но из-за эпидемии их тур отменили, могут вернуть деньги или перенести поездку. Это определено постановлением Правительства, которое вступило в силу 24 июля.

С этого момента у туроператоров есть 60 дней на то, чтобы отправить своим клиентам уведомление с обязательством предоставить равнозначный тур в период до 31 декабря 2021 года. Точная дата поездки определяется по соглашению сторон. Равнозначный тур означает, что это будет путёвка с той же программой, маршрутом и условиями путешествия, размещения, питания и перевозок. Никаких доплат компания требовать не вправе, разве что заказчик сам не захочет изменить условия отдыха.

Клиент может отказаться от путёвки в пользу денег. Выполнить это требование туроператоры должны до 31 декабря 2021 года. Но чтобы они не расслаблялись, им предписано, кроме стоимости путёвки, выплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка за каждый день ожидания возврата средств.

В ряде случаев сроки могут быть короче. До конца 2020 года вернуть деньги должны те компании, которые вовремя не отправят своим клиентам обязательство о предоставлении равнозначного тура.

Ещё быстрее могут вернуть деньги заказчики старше 65 лет или попавшие в трудную жизненную ситуацию (потеря работы, инвалидность, временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев). Им нужно направить туроператору требование о возврате средств с указанием своих жизненных обстоятельств, и тогда деньги за пропавшие путёвки они получат в течение 90 суток.