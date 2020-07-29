Без выплаты в 10 000 рублей и одна с 3 детьми осталась артистка цирка Анастасия Сосновская из Бердска. Муж «застрял на гастролях» из-за COVID-19 во Владивостоке

Сосновские — семья артистов цирка на воде. Супруг уехал на гастроли, но работу приостановили. Ведь деятельность артистов в пандемию коронавируса под запретом. 10 тыс. рублей семье сейчас очень нужны.

В пандемию без выплат осталась семья артистов из Бердска

Артистка гастролирующего цирка на воде Ирина Сосновская остаюсь одна с 3 детьми в пандемию и не получила 10 тыс. рублей от Путина на самого маленького. Младшему Ефиму всего 1,5 года. Именно на него не пришли деньги. Причем Сосновские не единственные в Бердске. Напомним, не получили 10 тыс. рублей от Путина в коронавирус 3 семьи в городе.

История артистки с 3 детьми

Ирина и ее муж — оба артисты цирка. Супруг уехал во Владивосток работать на гастроли и уже 4 месяца не может вернуться. Он находится там без работы, ведь вся деятельность артистов сейчас под запретом . Так случилось, что Ирина осталась одна с 3 детьми без денег и пока без мужа. Хоть ее старшему сыну 20 лет, они пока живут вместе. Среднему — 5 лет, а самому маленькому Ефиму — 1,5 года. Именно на него не пришли деньги.

— Выплаты по 5000 для детей до 3 лет получили и от 3 до 16 лет тоже. В июле должны были выплатить по 10000 на детей от 0 до 16. В итоге в начале июля пришло только на одного ребёнка 10000, а на второго не пришло, — рассказала Ирина 29 июля.

Ирина отмечает, что до рождения ребенка она тоже работала в цирке, она артистка, гимнастка. Сейчас занимается ребенком. У мужа сейчас тоже нет работы и эти 10 тыс. рублей им очень нужны. Бердчанка неоднократно звонила в Пенсионный фонд Бердска и Новосибирска.

— Сначала нам не могли объяснить в чем причина, потом сказали, что был технический сбой. Вскоре стали отвечать, что мы стоим у них на контроле, как не выплаченные. Говорят всё время — ждите. А до конца июля осталось пару дней, — переживает Ирина.

Все знакомые Ирина и коллеги из других городов России получили 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Она удивлена, почему так случилось в Бердске.

Разъяснения замначальника ПФР в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за разъяснениями к заместителю начальника управления Пенсионного фонда в Бердске Татьяне Кусовой. Она уточнила данные Ирины и отметил, что каждую такую ситуацию нужно разбирать индивидуально.

— Письменных жалоб от этой семьи у нас нет. Я сейчас проверю данные по ним и лично свяжусь с ними, — отметила Татьяна Юрьевна 29 июля.

Также Татьяна Кусова сказала, что каких-то серьезных неполадок или сбоев в системе в пенсионном фонде не было. Были отдельные технические сбои. Также она рассказала, мог ли быть отказ этим семьям в выплате.

— Отказа быть не должно. 10 тысяч рублей — это выплата для всех абсолютно детей в России в пандемию. Причин отказа немного. Сейчас мы разберемся, почему не пришли деньги, — подчеркнула Кусова.

Также Татьяна Кусова перечислила причины возможного отказа.

Почему вам могли отказать в выплате 10 тысяч в коронавирус от Путина:

1. Если ребенок не имеет российского гражданства

2. Семья не проживает на территории Российской федерации в период пандемии

3. Родители лишены родительских прав

4. Предоставлены недостоверные данные.

Также заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Бердске подчеркнула, что если у вас есть проблемы или вопросы по выплатам, вам нужно написать письменную жалобу на сайте пенсионного фонда в электронном виде или написать на почту upfr13@064.pfr.ru. Татьяна Кусова лично занимается каждой жалобой.