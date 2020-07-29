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Подчиненные помешали: губернатор Приамурья объяснил, почему не может урезать свою зарплату в 200 тысяч рублей

18:00 29.07.2020 Фото: кремлин.ру
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Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей, и люди это оценили, считают, что он молодец.

Подчиненные помешали: губернатор Приамурья объяснил, почему не может урезать свою зарплату в 200 тысяч рублей
Орлов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что в Приамурье стараются применять лучшие практики регионов-соседей

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
Орлов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что в Приамурье стараются применять лучшие практики регионов-соседей и опыт европейской части России.
«Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей, и люди это оценили, считают, что он молодец. Я тоже считаю, что он молодец. У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных. Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше. Здесь вопрос, сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать людей компетентных», — высказался Орлов.

Также он прокомментировал продажу хабаровским экс-губернатором правительственной яхты. Яхту приобрело прежнее правительство края, Фургал посчитал ее покупку лишним приобретением, а содержание в 600 тысяч рублей в год — неэффективным использованием денежных средств.
«Яхту продал он, молодец. У нас никогда этой яхты не было. (В) автопарк (Амурской области) мы в этом году купили три «уазика», две «Нивы», и на этом все, у нас там нет ни джипов, ни мерседесов. Два джипа черных, которые есть, по моей просьбе мои же товарищи купили и передали в аренду гаражу за ноль рублей. Два джипа черных Land Cruiser. Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего», — сказал Орлов.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Можно жить?

Аноним, 29 июля 2020 19:27
Два джипа черных, которые есть, по моей просьбе мои же товарищи купили и передали в аренду гаражу за ноль рублей. Два джипа черных Land Cruiser. Что бы все так жили!

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