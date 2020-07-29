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Путин не подхватил COVID-19 у Лукашенко, заверили в Кремле

16:08 29.07.2020 Фото: pexels.com
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Лукашенко во вторник заявил, что перенес коронавирус «на ногах» и без каких-либо симптомов.

Путин не подхватил COVID 19 у Лукашенко, заверили в Кремле
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Путина со здоровьем все нормально.
В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
«Нам об этом не было известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко во вторник заявил, что перенес коронавирус «на ногах» и без каких-либо симптомов. Президенты РФ и Белоруссии встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

На вопрос о состоянии здоровья российского лидера Песков заверил: «У нашего президента со здоровьем все нормально». Он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.

Источник: ТАСС

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От редакции

Слава богу.

Аноним, 29 июля 2020 16:19
НВР:Слава богу.
А нам жаль...

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