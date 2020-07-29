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Собчак ждет ребенка. Фанаты заметили округлости на фото Ксении

16:17 29.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CDHkDyciLaQ/
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«Ксения, скоро будет маленький Богомольчик! 😍💓😊 Желаю наслаждаться этим состоянием!», — поздравили подписчица.

Собчак ждет ребенка. Фанаты заметили округлости на фото Ксении
Подписчиков смутил округлившийся под платьем животик звезды
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Собчак ждет ребенка. Фанаты заметили округлости на фото Ксении

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Муж Ксении Собчак Константин Богомолов, известный свежими взглядами и новаторскими идеями режиссер разместил на своей странице в instagram фото возлюбленной. На нем Собчак позирует в летящем длинном платье, мечтательно смотря в даль. Подписчики сразу заприметили округлившийся живот или не удачно топорщащееся от ветра платье, но многие поспешили поздравить с новым статусом и указать на интересное положение звезды:

viktoriasorokina_vs — Она в положении?
agnia_atoris — Ксения, скоро будет маленький Богомольчик! 😍💓😊 Желаю наслаждаться этим состоянием!
lighthousewatcher — Скоро мама)
Константин Богомолов никак не прокомментировал данные подозрения фанатов, но как говорится, время покажет.
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