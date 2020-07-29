Собчак ждет ребенка. Фанаты заметили округлости на фото Ксении

Подписчиков смутил округлившийся под платьем животик звезды

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов, известный свежими взглядами и новаторскими идеями режиссер разместил на своей странице в instagram фото возлюбленной. На нем Собчак позирует в летящем длинном платье, мечтательно смотря в даль. Подписчики сразу заприметили округлившийся живот или не удачно топорщащееся от ветра платье, но многие поспешили поздравить с новым статусом и указать на интересное положение звезды:

viktoriasorokina_vs — Она в положении? agnia_atoris — Ксения, скоро будет маленький Богомольчик! 😍💓😊 Желаю наслаждаться этим состоянием! lighthousewatcher — Скоро мама)