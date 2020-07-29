Складская техника с доставкой

Компания « Штабелер-погрузчик » предлагает ее по выгодным расценкам. В каталоге на ее сайте представлены разные модели и виды складской техники. Это надежные в эксплуатации устройства, отвечающие высоким требованиям качества.

Основные предложения

Складские тележки.

Штабелеры.

Ричтраки.

Вилочный погрузчик.

Сборщики заказов.

Подъемные столы.

Бетономешалки.

Уборочная техника.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Компания предлагает выгодные условия дилерам. Она предоставляет гарантию на складскую технику.

Каждое наименование снабжено описанием. В него включена информация о достоинствах и особенностях, технических и эксплуатационных характеристиках, стоимости. Есть и фотографии товаров. Эти данные можно использовать для сравнения моделей между собой по разным критериям. Например, цене, типоразмерам, функциям и пр. На основе чего быстрее и легче делать выбор, заказывая лучшие варианты складской техники.

Преимущества техники для склада

Увеличение производительности погрузочно-разгрузочных и складских работ.

Уменьшение доли ручного труда на складе.

Сокращение времени на погрузку и отгрузку, складирование товаров, продукции.

Повышение сохранности товарно-материальных ценностей.

Оптимизация рабочего процесса персонала склада.

Повышение безопасности при проведении складских и прочих работ.

В каталоге можно найти подходящую модель и вид складской техники и заказать ее непосредственно на сайте. Для этого достаточно нажать кнопку «Заказать» на странице выбранного товара.

Преимущества услуг

Компания предлагает официальную гарантию на складскую технику. Она постоянно в наличии на складе в Москве. Ее можно приобрести по выгодным расценкам. Заявки обрабатываются в короткие сроки. Компания представляет разные сервисные услуги. Возможны разные способы оплаты. Консультации специалистов по вопросам выбора и заказа складской техники можно получить по телефону или на сайте, контактные данные указаны.