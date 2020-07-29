Складская техника с доставкой

Компания «
Основные предложения
- Складские тележки.
- Штабелеры.
- Ричтраки.
- Вилочный погрузчик.
- Сборщики заказов.
- Подъемные столы.
- Бетономешалки.
- Уборочная техника.
Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Компания предлагает выгодные условия дилерам. Она предоставляет гарантию на складскую технику.
Каждое наименование снабжено описанием. В него включена информация о достоинствах и особенностях, технических и эксплуатационных характеристиках, стоимости. Есть и фотографии товаров. Эти данные можно использовать для сравнения моделей между собой по разным критериям. Например, цене, типоразмерам, функциям и пр. На основе чего быстрее и легче делать выбор, заказывая лучшие варианты складской техники.
Преимущества техники для склада
- Увеличение производительности погрузочно-разгрузочных и складских работ.
- Уменьшение доли ручного труда на складе.
- Сокращение времени на погрузку и отгрузку, складирование товаров, продукции.
- Повышение сохранности товарно-материальных ценностей.
- Оптимизация рабочего процесса персонала склада.
- Повышение безопасности при проведении складских и прочих работ.
В каталоге можно найти подходящую модель и вид складской техники и заказать ее непосредственно на сайте. Для этого достаточно нажать кнопку «Заказать» на странице выбранного товара.
Преимущества услуг
Компания предлагает официальную гарантию на складскую технику. Она постоянно в наличии на складе в Москве. Ее можно приобрести по выгодным расценкам. Заявки обрабатываются в короткие сроки. Компания представляет разные сервисные услуги. Возможны разные способы оплаты. Консультации специалистов по вопросам выбора и заказа складской техники можно получить по телефону или на сайте, контактные данные указаны.