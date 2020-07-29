29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Складская техника с доставкой

16:15 29.07.2020
0

Складская техника необходима на разных производственных, торговых и промышленных объектах.

Компания «Штабелер-погрузчик» предлагает ее по выгодным расценкам. В каталоге на ее сайте представлены разные модели и виды складской техники. Это надежные в эксплуатации устройства, отвечающие высоким требованиям качества.

Основные предложения

  • Складские тележки.
  • Штабелеры.
  • Ричтраки.
  • Вилочный погрузчик.
  • Сборщики заказов.
  • Подъемные столы.
  • Бетономешалки.
  • Уборочная техника.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Компания предлагает выгодные условия дилерам. Она предоставляет гарантию на складскую технику.

Каждое наименование снабжено описанием. В него включена информация о достоинствах и особенностях, технических и эксплуатационных характеристиках, стоимости. Есть и фотографии товаров. Эти данные можно использовать для сравнения моделей между собой по разным критериям. Например, цене, типоразмерам, функциям и пр. На основе чего быстрее и легче делать выбор, заказывая лучшие варианты складской техники.

Преимущества техники для склада

  • Увеличение производительности погрузочно-разгрузочных и складских работ.
  • Уменьшение доли ручного труда на складе.
  • Сокращение времени на погрузку и отгрузку, складирование товаров, продукции.
  • Повышение сохранности товарно-материальных ценностей.
  • Оптимизация рабочего процесса персонала склада.
  • Повышение безопасности при проведении складских и прочих работ.

В каталоге можно найти подходящую модель и вид складской техники и заказать ее непосредственно на сайте. Для этого достаточно нажать кнопку «Заказать» на странице выбранного товара.

Преимущества услуг

Компания предлагает официальную гарантию на складскую технику. Она постоянно в наличии на складе в Москве. Ее можно приобрести по выгодным расценкам. Заявки обрабатываются в короткие сроки. Компания представляет разные сервисные услуги. Возможны разные способы оплаты. Консультации специалистов по вопросам выбора и заказа складской техники можно получить по телефону или на сайте, контактные данные указаны.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Даты мощных магнитных бурь в августе 2020 года. Как легко справиться с геомагнитными колебаниями?
16:56 29-07-2020
Даты мощных магнитных бурь в августе 2020 года. Как легко справиться с геомагнитными колебаниями?
169 умерли от СOVID-19 и 5 475 заболели в России за сутки на 28 июля 2020
16:52 29-07-2020
169 умерли от СOVID-19 и 5 475 заболели в России за сутки на 28 июля 2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
16:52 29-07-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
БердскКакие симптомы в дни магнитных бурь чувствуют люди? Народные методы лечения метеозависимости
16:45 29-07-2020
Какие симптомы в дни магнитных бурь чувствуют люди? Народные методы лечения метеозависимости
Убил невесту и затолкал тело в чемодан новоиспеченный супруг со своей семьей ради приданного
16:41 29-07-2020
Убил невесту и затолкал тело в чемодан новоиспеченный супруг со своей семьей ради приданного
Когда и как отмечать Успенский пост в августе 2020 года? Что можно и нельзя делать в важнейший пост года
16:33 29-07-2020
Когда и как отмечать Успенский пост в августе 2020 года? Что можно и нельзя делать в важнейший пост года
Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и химии: у выпускника Бердска 100 баллов по химии
16:30 29-07-2020
Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и химии: у выпускника Бердска 100 баллов по химии
Уберегающие знаки ангелов-хранителей. Как не пропустить важный сигнал с небес?
16:25 29-07-2020
Уберегающие знаки ангелов-хранителей. Как не пропустить важный сигнал с небес?
Узбекская народная музыка: особенности звучания и народные исполнители
16:20 29-07-2020
Узбекская народная музыка: особенности звучания и народные исполнители
Запасные части для строительной и дорожно-строительной техники
16:18 29-07-2020
Запасные части для строительной и дорожно-строительной техники