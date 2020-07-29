Основу ассортимента составляет кафельная напольная и настенная плитка. В нем также можно
Ассортимент товаров
- Напольные плиточные материалы.
- Керамогранитная плитка.
- Плитка для облицовки ступеней.
- Плитка для облицовки бассейнов.
- Настенные плиточные материалы.
- Плитка для облицовки фасадов.
- Мозаичная плитка.
- Сухие строительные смеси.
В наличии также такие материалы, как:
- ковролин, ламинат, линолиум;
- виниловая плитка, ламинат;
- инженерная доска;
- керамические полы;
- пробковый паркет и многие другие напольные покрытия.
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