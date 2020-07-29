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Кафельная напольная и настенная плитка

16:17 29.07.2020
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Интернет-магазин «Плитка на дом» предлагает выгодные условия на заказ отделочные материалы.

Основу ассортимента составляет кафельная напольная и настенная плитка. В нем также можно купить керамогранит по лучшим ценам и на выгодных условиях. Продукция отвечает требованиям стандартов качества и надежности в эксплуатации. Она представлена в различных ценовых категориях.

Ассортимент товаров

  • Напольные плиточные материалы.
  • Керамогранитная плитка.
  • Плитка для облицовки ступеней.
  • Плитка для облицовки бассейнов.
  • Настенные плиточные материалы.
  • Плитка для облицовки фасадов.
  • Мозаичная плитка.
  • Сухие строительные смеси.

В наличии также такие материалы, как:

  • ковролин, ламинат, линолиум;
  • виниловая плитка, ламинат;
  • инженерная доска;
  • керамические полы;
  • пробковый паркет и многие другие напольные покрытия.

На сайте также представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, устройств и оборудования. Это ванны, биде, душевые боксы, кухонные мойки и сушилки для рук. В наличии решения технологии «теплый пол», полотенцесушители и мебель для ванной комнаты, многое другое.

Каждое наименование снабжено описанием. В него включены данные о технических и эксплуатационных характеристиках, стоимости, достоинствах и особенностях товара. Потребитель имеет возможность сравнивать наименования между собой по разным критериям. А также визуально оценивать товары по фотографиям. На основе чего легче и проще делать выбор в пользу оптимального решения.

Преимущества

В магазине гарантировано выгодные расценки. Он работает круглосуточно, заказ можно сделать онлайн в любое время. Заказ доставляется клиенту без предоплаты. Возможен дозаказ продукции. В каталоге представлен широкий ассортимент плиточных материалов по выгодной стоимости. В магазине постоянно проводятся акции и распродажи, предлагаются товары со скидками. Он предоставляет бесплатную доставку и подъем на этаж. На сайте представлена продукция известных производителей. Консультации и дополнительную информацию предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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