Кафельная напольная и настенная плитка

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Ассортимент товаров

Напольные плиточные материалы.

Керамогранитная плитка.

Плитка для облицовки ступеней.

Плитка для облицовки бассейнов.

Настенные плиточные материалы.

Плитка для облицовки фасадов.

Мозаичная плитка.

Сухие строительные смеси.

В наличии также такие материалы, как:

ковролин, ламинат, линолиум;

виниловая плитка, ламинат;

инженерная доска;

керамические полы;

пробковый паркет и многие другие напольные покрытия.

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