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Запасные части для строительной и дорожно-строительной техники

16:18 29.07.2020
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Компания IMACHINERY Group предлагает запасные части для строительной и дорожно-строительной техники.

Подробности можно узнать здесь, на ее сайте. В каталоге представлены детали и комплектующие для бульдозеров, автокранов, экскаваторов и других видов техники. Это оригинальные запасные части Komatsu, Caterpillar, Hitachi и некоторых других производителей.

Строительная и дорожно-строительная техника необходима для проведения различных работ. Ее используют на разных объектах. Она нашла применение для возведения дорожного полотна, ремонта дорог, строительства зданий и сооружений, производства земляных работ и пр. Как и любая другая техника, бульдозеры, автокраны и экскаваторы ломаются и выходят из строя. Им нужен ремонт и замена деталей. Их можно приобрести на сайте компании, сделав заказ на странице товара.

Основные предложения

  • Запасные части для двигателей внутреннего сгорания.
  • Детали ходовой части.
  • Узлы и агрегаты разных моделей и видов техники.
  • Запасные части для гидравлических систем и устройств машин.
  • Детали для трансмиссии техники.
  • Рабочее оборудование.
  • Элементы электрических систем.
  • Фильтры и многое другое.

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте компании. Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. В магазине действуют акции, имеются специальные предложения. Есть бонусная программа Imachinery+. Компания предоставляет гарантию на проставляемую продукцию.

Для того чтобы сделать заказ необходимо заполнить форму на сайте. Менеджер подберет оптимальные запасные части и рассчитает стоимость. После чего он связывается с клиентом. У компании имеется торговая система, через которую заказы делать быстрее и удобнее. Юридические лица могут оплатить товары по выставленному счету. Физические лица могут оплатить наличными в магазине или банке, безналичными в банке.

Доставка осуществляется по территории Российской Федерации, подробности стоит узнать на сайте компании. Поставки запасных частей производятся из разных стран мира – из США, Европы, Южной Кореи, Китая.

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