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Узбекская народная музыка: особенности звучания и народные исполнители

16:20 29.07.2020
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Народная музыка – это культурное наследие любой страны.

Памятники, наскальные рисунки, письмена и пр. историческая атрибутика – все это детально расскажет об особенностях становления народной музыки в обществе. С каждым поколением появляются современные исполнители, которые вносят свои уникальные черты в развитие музыкальной индустрии. Скачать узбекские  песни можно на представленном ресурсе.

Особенности узбекской музыки

Музыкальное наследие узбекской музыки начала еще развиваться несколько столетий назад до н.э., о чем свидетельствуют древние письмена. Издавна народ пытались распределить по разным улицам, в зависимости от их профессий. К примеру, у музыкантов была целая улица под названием «Улица певцов».

Особенности узбекской народной музыки заключалось в том, что на каждое время и событие исполняли разные музыкальные композиции. К примеру, на трудовые праздники исполняли «Майда», а на обрядовые — «Ёр-ёр».

Сейчас узбекская музыка, как и раньше, отличается огромным разнообразием музыкальных инструментов. Для исполнения композиций использовали струнно-смычковые, струнно-шипковые, духовые, духовые-флейтовые, ударные и пр. Благодаря такому разнообразию используемых инструментов, все композиции получаются максимально благозвучные.

Традиционный узбекский оркестр отличается разнообразием музыкальных инструментов, благодаря чему достигается богатая гамма звучания.

Народный певец Узбекистана

Страна подарила миру не только множество интересных композиций, но и уникальных исполнителей. Аскарали Хамраали Чархий – знаменитый советско-узбекский поэт, подаривший миру массу интересных песен и поэм. К сожалению, до наших дней поэт не дожил, так как скончался в 1979 году, но его произведения все еще остаются народным достоянием Узбекистана.

Дебют поэта произошел в 1916 году после Октябрьской революции, однако настоящую популярность ему принесла композиции «Киёлаб утди», ставшей самой популярной в народе.

Послушать узбекские песни можно на сайте:  uzhits.net»

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