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Когда и как отмечать Успенский пост в августе 2020 года? Что можно и нельзя делать в важнейший пост года

16:33 29.07.2020 Фото: pxhere.com
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История поста как празднества богата и относится 5 веку, когда впервые были зафиксированы упоминания об Успении Богородицы.

Когда и как отмечать Успенский пост в августе 2020 года? Что можно и нельзя делать в важнейший пост года
Чтобы поистине отойти от греха и очиститься, необходимо провести пост за молитвами и покаянием
Сюжет: Православные обряды
Когда и как отмечать Успенский пост в августе 2020 года? Что можно и нельзя делать в важнейший пост года

Когда и как отмечать Успенский пост в августе 2020 года? Что можно и нельзя делать в важнейший пост годаМедовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?Ещё 169 новостей

Стало известно, с какого по какое число православные верующие отметят Успенский пост в августе 2020 года. Праздник играет большую роль для верующих, связан с большим количеством традиций и некоторыми ограничениями для тех, кто его соблюдает.

Когда и как отметят Успенский пост в августе 2020 года

В 2020 году Успенский пост отметят с 14 по 27 августа: подготовка к посту зачастую начинается на 1-2 недели и заключается в постепенном очищении и постоянных молитвах. Пост связан со множеством ограничений, которые ведут человека к истинному пути, кроме того, на время поста нередко припадают и другие церковные праздники.

День, отмеривающий начало праздника, 14 августа, в православном календаре 2020 года также отмечен как праздник происхождения Древ честных Животворящего Креста. В этот день вспоминают о заслугах Крестных походов и достижениях выдающихся деятелей в истории православной церкви, таких как Андрей Боголюбский.

Позже, 19 августа, отмечается праздник Преображения Господня, один из 12 наиболее важных дат после Пасхи. праздник ведает верующим историю о том, как Спаситель явил людям свой дар. 29 августа православная церковь отмечает Перенесения образа Иисуса из Едессы в Константинополь.

В 2020 году на территории всей России будут проводиться службы в честь праздника, а священнослужители призывают придерживаться поста, следовать всем рекомендациям и соблюдать ограничения.

Что значит Успенский пост: история праздника

Успенский пост играет большую роль для православных верующих и является одним из четырех больших праздников, среди которых Великий пост, Петров и Рождественские посты.

Согласно истории, День Успения Богородицы повествует и напоминает верующим о том дне, когда Божья матерь покинула земной мир и отошла к небесной, вечной жизни. Хотя сам факт кончины Богородицы является траурным для православной церкви, верующие и служители церкви воспевают ее память.

Считается, что Божья матерь замаливает человеческие грехи перед Богом и оберегает человеческий род своими молитвами. История поста как празднества богата и относится 5 веку, когда впервые были зафиксированы упоминания об Успении Богородицы.

Даты праздника менялись по мере развития православного христианства и вовремя распри с католической церковью на время праздник был забыт. Однако, согласно историческим источникам, в 1166 году на сборах в Константинополе были установлены даты поста.

Что можно и нельзя делать и есть во время Успенского поста

Успенский пост, наравне с Великим, является одним из наиболее строгих в плане ограничений в действиях и еде. Священнослужители считают, что соблюдение этих двух постов могут привести неверующего на путь очищения от грехов.

На протяжении поста не рекомендуется есть следующие продукты:

  • мясо;
  • яйца;
  • молочные продукты.

В день Преображения Господня пост разрешает есть рыбу, однако в ограниченных количествах. Также на протяжении праздника не разрешается употреблять алкоголь, сквернословить и вступать в физическую близость. Чтобы поистине отойти от греха и очиститься, необходимо провести пост за молитвами и покаянием.

Нередко молодые задаются вопросом, можно ли играть свадьбы во время Успенского поста. Правила праздника этого не запрещают, однако венчание в церкви во время поста не проводятся, так как правила поста не приветствуют шумные и громкие собрания. Венчание и торжество лучше отложить на более благоприятное время.

Источник: rsute.ru

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