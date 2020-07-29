Как научиться говорить «нет» и не бояться никого обидеть? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Навык говорить «нет» другим людям — это первый шаг в поднятии самооценки, — подчеркнул психотерапевт. Вы уважаете себя? Вам дорого ваше личное время? Если да — то цените это.

Говорить «нет» важно для самооценки

Как научиться говорить «нет»? И не бояться никого обидеть? Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко . «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

Представление человека о важности себя, и умение повышать самооценку имеет фундаментальное значение во всех аспектах человеческой личности, отмечает Тарас. Как результат, человек испытывает чувство удовлетворения своей жизнью.

— Навык говорить «нет» другим людям — это первый шаг в поднятии самооценки, — подчеркнул психотерапевт.

Этот насущный для многих вопрос можно по-разному перефразировать, чтобы каждый мог сразу понять всю его серьезность и важность.

Спросите себя:

Вы уважаете себя?

Вам дорого ваше личное время?

Вы знаете, чего вы хотите в этой жизни?

Если да — то цените это.

Каждому, в первую очередь необходимо, задуматься о своих собственных ценностях, потребностях и принципах, которые делают из вас такого человека, каким вы хотите быть! Здесь стоит упомянуть, что есть понятие “здорового эгоизма” и “кровавого альтруизма”. Это когда одно идет тебе на пользу, а второе мешает.

— После этого говорить «нет», вам не составит никакого труда и никак не будет влиять на отношение окружающих. Ведь вы сможете доступно объяснить любому человеку, почему отказываете. Если он, конечно, захочет вас слушать, — говорит Тарас.

Очень часто люди боятся сказать нет, боясь кого-то обидеть. Также если хотят “оставаться хорошими” в глазах другого человека. С этим стоит считаться, да, если вы отказываете (не важно по каким причинам), вы все равно будете плохими какое-то время для этого человека.

Однако, помните, что а) это временно б) говоря чему-то “нет”, вы говорите одновременно “да” чему-то другому. Всегда.

Это просто стоит увидеть и хотя бы раз для себя озвучить. И тогда станет еще проще.