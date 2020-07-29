«Как страшное проклятие»: Умоляют Путина выплатить в августе 10 000 рублей на сборы в школу родители России

Петицию в поддержку августовских выплат подписали на 29 июля около 152 000 человек. Россияне напоминают, что они живут в социальном государстве и предлагают сделать подобные выплаты семьям ежемесячными.

Родители подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу, и прослезились

Родители ждут от президента Путина продления выплаты 10 тыс. рублей в августе. Но надежды тают — июль проходит, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается 2 дня.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 среды, 29 июля, петиция собрала около 152 тыс. подписей — за два дня появилось почти 12 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

Екатерина Хапилина:

— Я многодетная мать,которая одна содержит своих детей и маму-пенсионерку,не имеющую возможности работать в условиях пандемии. Фраза «сборы в школу» для меня звучит, как страшное проклятие, ибо на одну з/п собрать троих детей просто нереально… Очень надеюсь на выплату 10 000 р на каждого!

Надя Русакова:

— Прошлые деньги, что дали, ушли на ЖКХ, еду, одежду, что износилась. На носу школа и детсады. Малому и старшим придется для покупки занимать денег. Опять долги, опять проблемы. Я воспитываю детей одна. В разводе. Состою на бирже. Статус малоимущей. И это очень трудно — собрать одной детей в школу и сад, при этом прожить ещё и не утонуть в долгах по ЖКХ. Поэтому я бы предложила, таким матерям, как я, платить хотя бы ежемесячно какую-то сумму, пока дети учатся. Одежда дорогая, еда дорогая, лекарства дорогие, ЖКХ… У нас ЖКХ только зимой в 5 тыс. встаёт. А на еду на троих детей (это если основное брать, без всяких изысков) тыс 20. Формы 2 штуки в школу — 10тыс. Это ещё не считая основной одежды (на девочку выходит больше, это туфельки, кроссовки, ботиночки, колготки, носочки, лифчики, блузки, бантики, заколки и так далее) ещё канцелярия. У нас в городе один портфель, которого хватит на год, стоит около 3 тыс. Если искать лучше и на подольше, года на два три, тыс. 5-8. Так что как-то так. Думаю, многие матери согласиться с этим, особенно если они одиноки, без мужей.

любовь партыко:

— Это с марта еще должны выплачивать

Ирина Попова:

— Я подписываю эту петицию, но считаю что с нашими ценами и зарплатами государство должно выплачивать нам такие пособия регулярно на протяжении всей нашей жизни!

Елена Бирюкова:

— Экономическая блокада, которую устроили «правители мира», выбила из колеи очень многие семьи, государство не обедняет, если поможет собрать деток в школу, можно было и студентов сюда причислить, они также находятся на иждивении родителей

Ирина Тарасова:

— Я подписываюсь, потому что доходы падают, цены растут, а детям нужно кушать и что-то одевать. Для примера: килограмм моркови сезонной в «Магните» Тульская обл. стоит 50 р. Это как?

Наталья Румянцева:

— Подписываю. 2 детей старшей 16 исполнилось в феврале (на неё не получили) младшей 11. Пришлось одну выплату делить на двоих. Почему не рассматривают детей с 16 до 18 лет. Собрать в колледж не менее затратно, ещё даже затратнее (требования другие). Просим расширить категорию детей.

Наталья Верхоломова:

— Нуждаюсь в помощи.

Новикова Ольга:

— У меня трое детей, муж лишился работы из-за коронавирус в стране. Трудно собрать детей в школу, денег просто нет. Помогите матерям.

Екатерина Осыкина:

-Я мать одиночка, воспитываю 9 летнюю дочь. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране я была лишена работы на 2 месяца. Собрать дочь самостоятельно в школу в этом году для меня будет проблематично.

инна сагитова:

— Очень дети и родители нуждаются в помощи во время безработицы.

Татьяна Галикеева:

— Я подписала эту петицию. У меня две дочки. Первая идёт во 2 класс, а младшая пойдет в садик,в ноябре нам только будет 3. В школу нужно много всего покупать да и в садик на мало надо. Я надеюсь что наше правительство одобряет выплату от рождения до 18 лет. Всем нужна сейчас помощь. Многие остались без работы и не знают как детей одеть. Лично наша семья сейчас осталась без работы. Муж не работает. Я в декрете и нам сложновато.

Игорь Давыдов:

— Мы социальное государство!

Анастасия Андриенко:

— Не хватает средств. В Калининградской области цены отличаются от цен большой России.

Екатерина Саттарова:

— Семья осталась без работы. Дохода нет вообще. С работой сложности, а точнее очень тяжело найти. Ребенок идёт в новую школу, нужно подготовиться.

Елена Михеева:

— Эта выплата поможет восстановить семейный бюджет после 3-х месяцев без работы.

Надежда Яковлева:

— Я подписываю потому что эта выплата существенная и необходимая поддержка миллионам семей!

Игнатова Владимировна:

— В связи с пандемией работодатель платил самый минимум, платить нужно за ипотеку и повысились услуги ЖКХ! Детей нужно собирать в школу и садик!

Ольга Романова:

— Без работы с 31.05.2020. Ребенка воспитываю одна.

Ксения Маковей:

— В связи с пандемией в стране, денег не хватает даже за коммуналку заплатить, не то что в школу ребенка отправить!!! Голосую за продление пособия 10 000 руб в августе.