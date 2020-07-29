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Задержали 32 боевика иностранной частной военной компании в Белоруссии

18:17 29.07.2020 Фото: vk.com
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Какому государству принадлежит ЧВК — не уточняется. Официальные беллорусские органы не подтверждают, но и не опровергают информацию СМИ.

Задержали 32 боевика иностранной частной военной компании в Белоруссии
СМИ сообщили о задержании в Белоруссии более 30 боевиков иностранной ЧВК

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сегодня ночью задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Подробности произошедшего не приводятся. В настоящее время никаких официальных сообщений от правоохранительных органов не поступало.

Между тем, по данным агентства Sputnik, в МВД Белоруссии не подтвердили, но и не опровергли данной информации. В пресс-службе Государственного пограничного комитета также не прокомментировали это сообщение, сославшись на отсутствие информации.

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От редакции

К выборам президента прислали "подкрепление"?

Аноним, 29 июля 2020 19:01
Пригожинские
Аноним, 29 июля 2020 19:29
телеграм каналы уже пишут пофамильный список задержанных бойцов вчк "вагнер"..) вот теперь удобный повод для антироссийской предвыборной компании лукашенко...)
Поросёнок Пётр, 29 июля 2020 20:30
Россия уже открещивается, это не мы, ихтамнет Как это знакомо.

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