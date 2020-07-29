Задержали 32 боевика иностранной частной военной компании в Белоруссии

Какому государству принадлежит ЧВК — не уточняется. Официальные беллорусские органы не подтверждают, но и не опровергают информацию СМИ.

СМИ сообщили о задержании в Белоруссии более 30 боевиков иностранной ЧВК

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сегодня ночью задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Подробности произошедшего не приводятся. В настоящее время никаких официальных сообщений от правоохранительных органов не поступало.