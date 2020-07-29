День Арафа отмечается 30 июля 2020 года мусульманами во всем мире. Как проводят самый памятный из дней Аллаха

За совершение благих поступков в это время вознаграждение увеличивается многократно. Равно, как и вес грехов в этот день увеличивается в несколько раз. До заката солнца нужно стоять и замаливать грехи. В Саудовской Аравии утверждают: эти массовые ритуалы видны даже из космоса.
Какое бы благочестивое деяние ни совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением, в Судный день он, несомненно, увидит вознаграждение за него. Самым важным из тех поступков, которые приближают верующих к Аллаху, считается пост в день Арафа. Пророка спросили о посте в день Арафа. И он ответил: «Это очищение грехов за предыдущий и последующий год».
Для совершения хаджа существует ряд обязательных условий:
2) быть психически здоровым;
3) быть мусульманином;
4) быть свободным;
5) иметь достаточно средств, чтобы обеспечить свое паломничество и содержание семьи, оставшейся дома;
6) осознавать и не отрицать обязательность хаджа;
7) заблаговременно выехать в дорогу, чтобы успеть к моменту начала хаджа.
Кроме вышеперечисленных условий, есть и другие условия выполнения хаджа:
2) отсутствие препятствий для совершения паломничества (например, нахождение под уголовным следствием);
3) обеспечение безопасности путешествия;
4) наличие у женщины сопровождающего.
При совершении хаджа мусульманин обязан выполнить следующие обряды:
1) облачиться в одеяния паломника, что знаменует вхождение в состояние физической и духовной чистоты;
2) совершить первый обход вокруг Каабы (главной мусульманской святыни, в сторону которой мусульмане обращаются во время молитвы);
3) совершить стояние в долине Арафат, вознося молитвы Всевышнему;
После облачения в ритуальные одежды мусульманин совершает молитву и обращается к Всевышнему со следующими словами: «Вот я перед Тобой, Господи! Нет равного Тебе! Вот я перед Тобой! Воистину хвала Тебе, милость и могущество! Нет равного Тебе!».
Во время нахождения паломника в состоянии ритуальной чистоты ему запрещаются некоторые действия, которые могут сделать хадж недействительным. Например, занятие торговлей, супружеские отношения, курение и другое.
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