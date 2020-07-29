День Арафа отмечается 30 июля 2020 года мусульманами во всем мире. Как проводят самый памятный из дней Аллаха

День Арафа отмечается в 9-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа. День посещения участниками Хаджа горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия. Гора Арафат — это то место, где, по легенде, встретились Адам и Ева после изгнания из рая.

До заката солнца нужно стоять и замаливать грехи

За совершение благих поступков в это время вознаграждение увеличивается многократно. Равно, как и вес грехов в этот день увеличивается в несколько раз. До заката солнца нужно стоять и замаливать грехи. В Саудовской Аравии утверждают: эти массовые ритуалы видны даже из космоса.

Какое бы благочестивое деяние ни совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением, в Судный день он, несомненно, увидит вознаграждение за него. Самым важным из тех поступков, которые приближают верующих к Аллаху, считается пост в день Арафа. Пророка спросили о посте в день Арафа. И он ответил: «Это очищение грехов за предыдущий и последующий год».

Для совершения хаджа существует ряд обязательных условий:



1) надо достичь совершеннолетия;2) быть психически здоровым;3) быть мусульманином;4) быть свободным;5) иметь достаточно средств, чтобы обеспечить свое паломничество и содержание семьи, оставшейся дома;6) осознавать и не отрицать обязательность хаджа;7) заблаговременно выехать в дорогу, чтобы успеть к моменту начала хаджа.

Кроме вышеперечисленных условий, есть и другие условия выполнения хаджа:



1) хорошее здоровье;2) отсутствие препятствий для совершения паломничества (например, нахождение под уголовным следствием);3) обеспечение безопасности путешествия;4) наличие у женщины сопровождающего.

При совершении хаджа мусульманин обязан выполнить следующие обряды:

1) облачиться в одеяния паломника, что знаменует вхождение в состояние физической и духовной чистоты;

2) совершить первый обход вокруг Каабы (главной мусульманской святыни, в сторону которой мусульмане обращаются во время молитвы);

3) совершить стояние в долине Арафат, вознося молитвы Всевышнему;



4) совершить второй (прощальный) обход вокруг Каабы после стояния в долине Арафат.

После облачения в ритуальные одежды мусульманин совершает молитву и обращается к Всевышнему со следующими словами: «Вот я перед Тобой, Господи! Нет равного Тебе! Вот я перед Тобой! Воистину хвала Тебе, милость и могущество! Нет равного Тебе!».

Во время нахождения паломника в состоянии ритуальной чистоты ему запрещаются некоторые действия, которые могут сделать хадж недействительным. Например, занятие торговлей, супружеские отношения, курение и другое.