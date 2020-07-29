29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«У Ефремова не горит»: Адвокат Эльман Пашаев не пришел на суд к актеру, так как в это время находился в Бердске

19:11 29.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: vk.com
0

Он защищает одного из обвиняемых в похищении человека. Пашаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что уже летит в Москву и вернется в Бердск к следующему заседанию в начале августа.

У Ефремова не горит: Адвокат Эльман Пашаев не пришел на суд к актеру, так как в это время находился в Бердске
Эльман Пашаев, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в Бердском суде представляет интересы Гусейна Кулиева

В Бердском городском суде сегодня, 29 июля, продолжилось слушание уголовного дела о грабеже и похищении человека. На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первому инкриминируют ст.161 ч.1 (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека. Второму — ст.325 ч.2 (похищение или повреждение документов); ст.161 ч.2 п.а (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).

Процесс проходит под председательством судьи Екатерины Беловой. Она в марте вынесла решение о заключении под стражу Кулиева, Гасанов находится под домашним арестом. В начал апреля началось рассмотрение уголовного дела по существу. Заседания откладывались по разным причинам.

Эльман Пашаев, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в Бердском суде представляет интересы Гусейна Кулиева, рассказал адвокат «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, действия были заранее согласованы с Михаилом Ефремовым.

— Уже через полчаса вылет. Улетаю снова в Москву, к следующему заседанию вернусь. Я не имел права откладывать суд здесь и поехать к Ефремову. Там мы только-только начинаем, поэтому не горит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Пашаев.

Подробности бердского уголовного дела — в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сложный соперник у гособвинения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии
20:43 29-07-2020
СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии
Путин призвал ставить прививки от COVID-19: "Но уверенность в вакцине должна быть абсолютной"
20:34 29-07-2020
Путин призвал ставить прививки от COVID-19:
Коронавирус умирает в воде? Не размножается - точно
20:25 29-07-2020
Коронавирус умирает в воде? Не размножается - точно
Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
20:10 29-07-2020
Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
БердскИзвинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска
20:01 29-07-2020
Извинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной 1
19:36 29-07-2020
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной
Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость
19:30 29-07-2020
Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость
Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей
19:29 29-07-2020
Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей
Выздоравливает от ковид Россия
19:19 29-07-2020
Выздоравливает от ковид Россия
Починили светофор после обращения жителя Бердска
19:16 29-07-2020
Починили светофор после обращения жителя Бердска