«У Ефремова не горит»: Адвокат Эльман Пашаев не пришел на суд к актеру, так как в это время находился в Бердске

Он защищает одного из обвиняемых в похищении человека. Пашаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что уже летит в Москву и вернется в Бердск к следующему заседанию в начале августа.

Эльман Пашаев, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в Бердском суде представляет интересы Гусейна Кулиева

В Бердском городском суде сегодня, 29 июля, продолжилось слушание уголовного дела о грабеже и похищении человека. На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первому инкриминируют ст.161 ч.1 (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека. Второму — ст.325 ч.2 (похищение или повреждение документов); ст.161 ч.2 п.а (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).

Процесс проходит под председательством судьи Екатерины Беловой. Она в марте вынесла решение о заключении под стражу Кулиева, Гасанов находится под домашним арестом. В начал апреля началось рассмотрение уголовного дела по существу. Заседания откладывались по разным причинам.

Эльман Пашаев, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в Бердском суде представляет интересы Гусейна Кулиева, рассказал адвокат «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, действия были заранее согласованы с Михаилом Ефремовым.

— Уже через полчаса вылет. Улетаю снова в Москву, к следующему заседанию вернусь. Я не имел права откладывать суд здесь и поехать к Ефремову. Там мы только-только начинаем, поэтому не горит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Пашаев.

Подробности бердского уголовного дела — в ближайшее время.