Выздоравливает от ковид Россия

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах. Данные приводятся по состоянию на 28 июля. В статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. 28 июля 1-е место в общероссийском рейтинге регионов продолжает удерживать Чукотский АО, где показатель вылечившихся от коронавируса остается самым высоким — 96%. В тройке лидеров также Кировская (96%) и Вологодская области (95%). В общероссийский ТОП-25 (показатель от 76% и выше) самых благополучных регионов входят два субъекта СФО — Красноярский край (9 место) и Хакасия (20 место). Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 28 июля составляет 24 (их стало больше на 5). Это наиболее благополучные территории. В их числе Красноярский край и Хакасия. Еще в 53 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 61 до 80%. Их количество увеличилось за неделю на 5. Сюда входят все остальные регионы СФО. Всего 8 регионов России (на 10 меньше, чем по данным на 21 июля) демонстрируют самый малый показатель числа выздоровевших — от 38 до 60%. 28 июля наименее положительную статистику по этому показателю в России показывает Сахалинская область, замыкающая общий рейтинг территорий — здесь 38% излечившихся от COVID-19. Тем не менее, доля выздоровевших за неделю увеличилась здесь на 18%. Кроме Сахалинской области, в тройке «антилидеров» Республика Чувашия (55%) и Мурманская область (56%). В СФО доля выздоровевших повысилась до 72%. Округ теперь находится на 6-м месте среди всех федеральных округов. Лидирует среди ФО по-прежнему Северо-Кавказский, здесь индекс равняется 80%, что на 6% превосходит общероссийский (74%). Всего в России выздоровели 612 тысяч 217 человек.