Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость

При выборе тарифа для домашнего интернета нужно проанализировать, для чего вы чаще всего используете интернет, а также сколько устройств одновременно подключены к нему.

Провайдеры всегда указывают максимальную скорость, но на практике она может оказаться ниже

Как предупреждают аналитики, цены на домашний интернет в 2020 году могут вырасти на 10-15%. Одна из причин — рост расходов компаний на строительство и поддержание инфраструктуры. Свои коррективы внесла и пандемия: за время самоизоляции люди стали больше проводить времени в онлайне и, как следствие, расходовать больше трафика.

На что обратить внимание при выборе интернет-тарифа для дома?

Если домашние ограничиваются привычным десятком цифровых ТВ-каналов, то вряд ли стоит переплачивать за пакет интернет+ТВ и тем более выбирать пакет с сотней телеканалов.

Важный нюанс: провайдеры всегда указывают максимальную скорость, но на практике она может оказаться ниже. На это влияют различные факторы: Wi-Fi-роутер (например, если он использует старый стандарт), площадь квартиры и материал, из которого сделаны межкомнатные перегородки (толстые стены затрудняют передачу сигнала), число одновременно работающих устройств (вся их нагрузка ложится на роутер, который может не справиться). Кроме того, как правило, большинству пользователей суперскоростной интернет и не нужен.

В среднем для звонка в Skype требуется 0.1 Мбит/с, для видеозвонка — 0.3 Мбит/с, для видеоконференции — 2 Мбит/с. Для передачи медиафайлов понадобится около 12 Мбит/с, для проверки почты и соцсетей — 2 Мбит/с. Стриминг музыки требует 2 Мбит/с, стриминг HD-видео — 10 Мбит/с, а онлайн игры — около 25 Мбит/с.

Какой скорости достаточно для домашнего интернета?

Как говорит эксперт по гаджетам Илья Корнейчук, среднестатистическому пользователю для проверки соцсетей, просмотра видео на Youtube и скачивания игр будет вполне достаточно скорости в 10-15 Мбит/c.

«Конечно, всем хочется интернет побыстрее: 100 Мбит/c. Но по большому счету 10-15 Мбит/c многим будет достаточно, чтобы и Youtube смотреть, и во „ВКонтакте“ посидеть. Если нет какой-то служебной необходимости в быстрых скоростях, то с таким интернетом совершенно спокойно и игра из Steam за ночь скачается», — поясняет он.

Какая скорость нужна, если вся семья любит сидеть в интернете?

Скорость интернета, по словам эксперта, скорее зависит от того, как и в какое время члены семьи нагружают интернет-соединение. «Вряд ли все в семье одновременно нагружают интернет-соединение по максимуму. Допустим, игру можно скачивать ночью. Кроме того, некоторые провайдеры ночью делают льготы и бесплатно повышают скорость», — поясняет он.

На семью, где все сидят в интернете, по словам Корнейчука, большинству будет достаточно скорости в 15 Мбит/c.

Какая скорость интернета подойдет для тех, кто работает из дома?

По мнению эксперта, этой же скорости — 15 Мбит/c — вполне хватит, если человек работает удаленно из дома.

«Имеет значение, с чем связана работа. Если это работа с документами, то тех же 15 Мбит/c будет вполне достаточно. Но если берете какой-то тариф и понимаете, что его не хватает, то стоит рассмотреть вариант со скоростью повыше и подороже. Но, по моему опыту, 15 Мбит/c — это оптимальное решение», — заключает Корнейчук.