Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей

Девочка, которая организовала групповое избиение, заявляла, что не боится правоохранительных органов, потому что её мать работает в администрации Красноуральска.

Следователи начали доследственную проверку

В Красноуральске школьница устроила групповое избиение сверстницы, которая якобы оскорбляла в соцсетях их общую подругу. Под предлогом выйти погулять она выманила обидчицу и попросила друзей-мальчиков избить её. Происходящее подростки снимали на камеру, чтобы позже выложить видео в Сеть.

— Учащуюся шестого класса избивали два мальчика и две девочки, учащиеся четвёртых-седьмых классов. Одна девушка узнала, что якобы девочка в соцсетях грубо выразилась в её адрес, и предложила своим приятелям её за это наказать. Потерпевшая ранее дружила с этой компанией, и в эту же компанию входит ещё одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором стрелки, — рассказал Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

При этом девочка, которая организовала избиение, заявляла, что не боится правоохранительных органов, потому что её мать работает в администрации Красноуральска. Родители потерпевшей зафиксировали полученные ею травмы и написали заявление в полицию.

— Пока ещё конкретного результата нет, так как проводится проверка. Где работают чьи родители, нам не страшно и мы этого не боимся. Каких-то угроз к нам не было, но к нам даже некоторые участники конфликта приезжали и извинялись за поведение своих детей. Как мне рассказала Настя, она не хотела с ними гулять и поэтому они её заманили и избили. Как взрослый человек и мать, я считаю, что это просто сумасшествие и такое поведение недопустимо вообще, — рассказала Лайфу мать пострадавшей Насти.

Как отметил представитель МВД, девочка серьёзных травм не получила, госпитализация ей не потребовалась. Всех школьников, участвовавших в избиении, пригласили вместе с родителями в полицию для профилактической беседы. На взрослых составили административные протоколы за ненадлежащее воспитание, а детей поставили на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ОВД Красноуральска планируют направить документы в суд, чтобы четырёх подростков в качестве наказания отправили в спецучреждение закрытого типа. Региональный СК начал доследственную проверку.