29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной

19:36 29.07.2020 Фото: Кремлин.ру
1 0

«Никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны», заявил президент.

Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране

Президент 29 июля провёл в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте.

Мы с вами поговорим в таком широком составе сегодня о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени.

Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенное значение, все последние месяцы. Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.

Не без сбоев, конечно, не без проблем – так нигде не бывает, – но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявляемых случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.

Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны. Тем более что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. В ряде субъектов Федерации положение дел остаётся сложным.

В ходе совещания мы отдельно остановимся на этом вопросе, предметно оценим, что необходимо сделать дополнительно как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных и местных властей для улучшения ситуации.

Повторю: в целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений. Восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры. Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать. Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших.

В этой ситуации нам нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения.

Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это то время, когда во всём мире, в том числе и в России, с учётом её природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться.

Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев.

И конечно, необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме. Сегодня предлагаю подробно обсудить все эти вопросы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ковид уходит?

Аноним, 29 июля 2020 20:03
Ой, а кто нам говорил что улучшилась? Парады и голосования устраивал, а тут с чего то сложная?!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии
20:43 29-07-2020
СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии
Путин призвал ставить прививки от COVID-19: "Но уверенность в вакцине должна быть абсолютной"
20:34 29-07-2020
Путин призвал ставить прививки от COVID-19:
Коронавирус умирает в воде? Не размножается - точно
20:25 29-07-2020
Коронавирус умирает в воде? Не размножается - точно
Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
20:10 29-07-2020
Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
БердскИзвинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска
20:01 29-07-2020
Извинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной 1
19:36 29-07-2020
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной
Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость
19:30 29-07-2020
Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость
Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей
19:29 29-07-2020
Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей
Выздоравливает от ковид Россия
19:19 29-07-2020
Выздоравливает от ковид Россия
Починили светофор после обращения жителя Бердска
19:16 29-07-2020
Починили светофор после обращения жителя Бердска