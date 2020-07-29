Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной

«Никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны», заявил президент.

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране

Президент 29 июля провёл в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте.

Мы с вами поговорим в таком широком составе сегодня о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени.

Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенное значение, все последние месяцы. Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.

Не без сбоев, конечно, не без проблем – так нигде не бывает, – но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявляемых случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.

Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны. Тем более что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. В ряде субъектов Федерации положение дел остаётся сложным.

В ходе совещания мы отдельно остановимся на этом вопросе, предметно оценим, что необходимо сделать дополнительно как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных и местных властей для улучшения ситуации.

Повторю: в целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений. Восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры. Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать. Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших.

В этой ситуации нам нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения.

Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это то время, когда во всём мире, в том числе и в России, с учётом её природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться.

Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев.

И конечно, необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме. Сегодня предлагаю подробно обсудить все эти вопросы.