Извинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска

Владимир Захаров признался, что не вчитывался в подготовленный на запрос «Курьер. Среда. Бердск» ответ, который написали ему подчиненные. Но заявил, что сам компетентен, так как много лет работает в сфере ЖКХ.

Владимир Захаров, замгалвы по строительству и городскому хозяйству на время отпуска мэра исполняет его обязанности

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» об ответах на редакционный запрос и. о. мэра Бердска Владимира Захарова о дорожных ограждениях, которые горожане прозвали могильными оградками, он сам позвонил в редакцию. И извинился перед бердчанами.

За то, что ответы оказались не полными. Точнее, несколько из 12 вопросов остались вообще без ответа — о том, сколько километров дорожного ограждения установили в Бердске всего, сколько это стоило и кто красит ржавые заборы вдоль бердских дорог.

— Подчиненные подготовили ответы, а я подписал, не вчитываясь, — признался Владимир Николаевич.

Он отметил, что и сам полностью владеет информацией о дорожных ограждениях, поскольку много лет работает в сфере ЖКХ и когда-то занимался ими по долгу службы.

Захаров по телефону дал исчерпывающие ответы на оставшиеся без внимания его подчиненными вопросы. Подробности — в ближайшее время.

Напомним, и. о. мэра Владимир Захаров в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже судебные приставы.