СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии

Это произошло за 10 дней до президентских выборов. «Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», заявили правоохранители.

По данным СМИ, группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы

За десть дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, которых власти назвали представителями ЧВК Вагнера.

29 июля, за десять дней до президентских выборов в Белоруссии белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о том, что ночью под Минском были задержаны 32 наемника ЧВК Вагнера. Еще одного наемника задержали на юге страны.

«Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», — передает БелТА слова источника в правоохранительных органах.

По данным информагентства, группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы. «Должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», — пишет БелТА.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщает информагентство.

Что известно о задержанных

БелТА также опубликовало список всех 33 задержанных с именами и датами рождения. Некоторые из перечисленных людей, например, Тахир Бахтигараев и Сергей Щербаков были внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники еще в 2017 году.

По белорусскому госканалу «Беларусь 1» показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера.

ЧВК Вагнера называется так по позывному предполагаемого командира Дмитрия Уткина. По сведениям российских и зарубежных СМИ, а также иностранных властей, в том числа американских, действовала на Украине с 2014 года, в Сирии, Ливии, Судане и других странах. Финансистом группы американские власти называют бизнесмена Евгения Пригожина, передает РБК.

«Пригожин также считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую Министерство обороны России использует как «прокси-силу» <…>. Деятельность ЧВК Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, породила отсутствие безопасности и спровоцировала насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорилось в документах Минфина США от 15 июля этого года, когда США ввели очередные санкции против компаний, связанных с Пригожиным. Сам Пригожин и российские официальные лица отрицают присутствие ЧВК за рубежом.

Пригожин и его компания «Конкорд кейтеринг» ранее неоднократно опровергали связь бизнесмена с ЧВК. В «Конкорд кейтеринг» в ответ на запрос напомнили ранее данное разъяснение о том, что Евгений Пригожин не имеет отношения к ЧВК и не финансирует ее.

Международное авиасообщение Россия закрыла с 27 марта, Белоруссии нет среди стран, с которыми оно было восстановлено. Сухопутная граница между Россией и Белоруссией также закрыта. Однако агентство Reuters писало, что в Смоленской области есть участки границы, через которые можно пройти с помощью частных проводников.

Как отреагировали в России и Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что посольство запросит информацию о россиянах.

С чем может быть связано задержание

24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал о возможности появления в его стране иностранных частных военных компаний. Во время посещения воинских частей он обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны. «Госсекретарь (США) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил президент.

В ходе предвыборной кампании он также несколько раз говорил о заинтересованности в России в победе на выборах оппозиционных кандидатов. В частности указывал на то, что бывшему председателю Белгазпромбанка Виктору Бабарико помогали из Москвы. Бабарико не был допущен к участию в кампании, он был задержан, ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

Москва на протяжении всей белорусской кампании ее ход не комментировала и заявляла об отсутствии у нее кандидатов на выборах.